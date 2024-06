El histórico jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, considerado uno de los mejores mandos de Mallorca, ha pedido pasar a la segunda actividad en lo que se interpreta una dimisión encubierta por sus desavenencias con el Ajuntament, tal y como adelanta hoy la sección de Tinta Roja de Ultima Hora. El mando, que tiene 60 años, se ha despedido con una emotiva carta.

«Apreciados compañeros y amigos. Hace casi 20 años que empecé una andadura, la de jefe de Policía Local de Marratxí. Lo que tenía que ser de forma provisional, un máximo de 2 años y regresar a la Policía Local de Palma, en la que ingresé en el año 1987, se convirtió, primero, en 9 años de Jefe de Policía Local en Marratxí, para continuar otros 7 años de Jefe de la Policía Local de Llucmajor, con un paréntesis de 4 años como alto cargo en el Govern Balear. La experiencia adquirida, junto a los conocimientos aprendidos, han hecho que, aún en los momentos más difíciles, haya podido resolver cualquier problema o inconveniente que se haya presentado, tanto a nivel laboral como personal», explica en la misiva.

«La edad no perdona, la salud tampoco, y quien no quiera reconocerlo es que reniega de la verdad. El impasse vivido los últimos meses, donde se impone muchas veces los conocimientos a la combinación de conocimientos y experiencia, han hecho mella en el ámbito personal, por lo que con gran pesar os informo que he tomado la decisión de solicitar la segunda actividad por motivos personales; un tópico, claro. Después de reflexionar cuidadosamente con mi familia, he llegado a la conclusión de que es el momento adecuado, por el bien de la Policía Local de Llucmajor y de mi salud, de dar un paso al lado y dejar a que agentes más jóvenes, con conocimiento, experiencia y ganas, cojan el relevo de la Jefatura de la Policía Local de Llucmajor», añade el mando.

A continuación, Torrandell resume: «Ha sido un honor, pero sobre todo un placer, haber trabajado durante 20 años, al máximo nivel de responsabilidad, con sus aciertos y errores, pero sobre todo con el capital humano: con todos y cada uno de los equipos de policía con los que me he relacionado, enfrentándome a los problemas que pudieran surgir y juntos buscando una solución, aunque no siempre fuese la más satisfactoria para una de las partes. La relación con el resto de actores con los que me relaciono (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes sindicales, asociaciones de vecinos, políticos, prensa y sociedad civil en general) ha sido, es y será lo más cordial y cercana que se pueda ser, en esta etapa o en la que se avecina».

«Quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo, colaboración y amistad durante mi tiempo aquí, pero sobre todo a mi familia. Me llevo conmigo muchos recuerdos positivos y aprendizajes que sin duda me servirán en el futuro, pero sobre todo me llevo el calor de mis amigos. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía; la experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia. Joe Dispenza», concluye la carta.