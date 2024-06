¿Volverá a llover barro?

El barro ha puesto de mal humor a más de uno: coches, paredes...todo aquello expuesto en el exterior ha amanecido en dos ocasiones embadurnado de tierra. Cuando hubo quienes se decidieron a limpiarlo, días después las nubes han vuelto a descargar lluvia acompañada de restos de calima, volviendo a ensuciar las superficies. Así las cosas, toca mirar a los próximos días...¿Volverá a llover? ¿Conviene volver a limpiar el coche?

La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha dado las claves en declaraciones a Ultima Hora. La meteoróloga ha querido primero destacar el motivo de las lluvias de barro de los últimos días en Mallorca: el polvo en suspensión. Una masa de aire africano se ha posado sobre la isla, ha detallado, por lo que las partículas se han quedado en la atmósfera, cayendo, cuando se dan precipitaciones, en forma de barro y dotando al cielo de ese extraño aspecto blanquecino.

En este sentido, visto el escenario arenoso que han dejado por las calles en los últimos días, de cara a corto y medio plazo, la Aemet confirma que es probable que se den más chubascos ocasionalmente acompañados de barro. Sin ir más lejos, las lluvias que se esperan este sábado de madrugada y hasta mediodía es altamente probable que también caiga ese polvo africano. Por lo tanto, quizá este viernes no sea buena idea dedicarlo a la limpieza. Guerrero advierte que, pese a la mejoría del tiempo a partir del sábado por la tarde, de cara al lunes se espera una nueva vaguada. En esta ocasión no se sabe a ciencia cierta si aún quedará polvo en suspensión en la atmósfera, por lo que no queda claro si con ola lluvia también caerá barro. La estabilidad meteorológica más duradera, el tiempo propio de verano, con días de sol sucesivos, se espera ya de cara al jueves que viene.