El grupo musical mallorquín Atunos Rojos ha grabado una canción dedicada al president del Parlament, Gabriel Le Senne, tras su polémica actuación en la que rasgó una imagen de Aurora Picornell, sindicalista mallorquina asesinada durante la Guerra Civil. La canción lleva por título Qué será, será de mademoiselle Le Senne y es el debut de este grupo musical, que además prepara un videoclip con el tema.

Atunos Rojos

Qué será, será de mademoiselle Le Senne

Atunos Rojos se define como una «célula sonora» y está integrado por Gabi Rodas, excantante del conocido grupo Rock and Press, además del «poetastro y performador» Macià Fiol. La canción, que supone el debut del grupo, es un tema inspirado en una obra de Jay Livingston y Ray Evans que popularizó Doris Day en la película de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado. Se ha grabado en un estudio de Palma y supone el estreno de Collonades Productions.

En la canción, los artistas llaman «dictador» al president del Parlament y le piden que no vuelva a la Cámara. Son crítico con la actitud de Le Senne, de quien recrean su supuesta infancia como alumno de Montesión.

Uno de los miembros de la banda, Gabi Rodas, formaba parte en su día de Rock and Press, un grupo musical que ganó una gran notoriedad y se hizo famoso a principios del milenio por sus letras satíricas y críticas con la realidad social y política de las Islas. Una de ellas, Tengo una oferta de IB3, le llegó a costar una querella de la entonces directora general del ente. En otros temas como King Kong and Partner o Cemento, abordaban la especulación urbanística. Otra de sus canciones fue La piscina de Pedro J.

La letra de la canción

Cuando era un niño rico y pijo de Montesión,

le preguntaba a mi mamá

¿Qué seré de mayor?

Que será, será.

Mejor que te vayas ya.

No vuelvas al Parlament.

Mademoiselle Le Senne

Cuando otros niños me provocaban

con su ordenador

yo lo rompía con decisión

soy el gran dictador

Que será, será.

Mejor que te vayas ya.

No vuelvas al Parlament.

Mademoiselle Le Senne

Le dije mama si pierdo los nervios

¿Qué puedo hacer?

Los otros niños no me querrán

Y me criticarán

Que será, será.

Mejor que te vayas ya.

No vuelvas al Parlament.

Mademoiselle Le Senne

Le he preguntado hoy qué piensa

De todo este show

Mi mamá dice

Ya eres mayor

No seas dictador

Que será, será.

Mejor que te vayas ya.

No vuelvas al Parlament.

Mademoiselle Le Senne