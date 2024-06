El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), no ha respondido a las peticiones reiteradas de reunión urgente de la Mesa de la cámara planteadas por la oposición para que se convoque un pleno extraordinario en el que debatir su destitución. Las diputadas del PSOE Mercedes Garrido y Pilar Costa, vicepresidenta y secretaria segundas de la Mesa del Parlament, han vuelto a registrar este jueves la solicitud de reunión urgente para que se tramite la iniciativa conjunta de toda la oposición sobre la remoción de Le Senne.

Garrido y Costa fueron las dos diputadas a las que Le Senne expulsó del pleno el 18 de junio en un incidente en el que el presidente de la cámara rompió una fotografía de republicanas fusiladas en la Guerra Civil, episodio que ha motivado la petición común de la izquierda de cese del principal cargo institucional de Vox en Baleares. Consultada por EFE, la presidencia del Parlament ha eludido pronunciarse sobre la demanda de convocatoria urgente de la Mesa, una decisión que es prerrogativa del presidente.

Garrido ha señalado su intención de reiterar diariamente la petición a través del registro del Parlament, como viene haciendo desde la semana pasada, hasta que Le Senne convoque la reunión urgente que se le solicita. Esa reunión de la Mesa tendría como único punto del orden del día la calificación del escrito en el que todos los partidos de la oposición, PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, instan a debatir la remoción.

Además, Garrido y Costa registraron este miércoles un escrito dirigido a Le Senne, a la Mesa del Parlament y a la Junta de Portavoces en el que exigen «una resolución expresa que reconozca que los hechos ocurridos en sesión plenaria no se fundamentan en ninguna base legal». El martes, PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos solicitaron la reunión de la diputación permanente del órgano legislativo para que convoque el pleno extraordinario para debatir la sustitución del presidente. El máximo responsable de la cámara legislativa no ha respondido a estas solicitudes y el grupo mayoritario, el PP, viene haciendo llamamientos a rebajar la tensión desde que se produjo el incidente del 18 de junio.