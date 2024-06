Unos 30 centros educativos de Baleares han adoptado el programa A Ball for All Unified, un proyecto europeo que lidera el Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UIB con el que se quiere sensibilizar a los alumnos sobre la discapacidad visual a través del deporte. Entre otras actividades están los balones sonoros que reparten en colegios y en clubs deportivos para que los niños jueguen con ellos guiándose por el sonido. Esto ha permitido que los alumnos participen en actividades inclusivas.

Los doctores Alexandre Garcia Mas y Xavi Ponseti son los investigadores responsables del proyecto. Explican que A Ball for All Unified es la evolución de la primera iniciativa europea que sacaron en 2021, A Goal for Inclusion. «La Unión Europea nos otorgó en 2023 el premio al mejor proyecto de inclusión social. A partir de ahí pensamos en mejorar la idea para ayudar a entender mejor la discapacidad visual en los colegios», mencionan.

Por eso la nueva propuesta no solo mantiene los balones, sino que incluye talleres en las aulas en otras cuatro asignaturas (Plástica, Lengua Castellana, Lengua Catalana y Medi). En estas clases, Rocío Álvarez, una profesora invidente por los colegios, itinera en representación del proyecto para realizar manualidades, como gafas tuneadas con las que busca «romper las barreras de la discapacidad».

Gran congreso

Esta iniciativa culminará con un gran congreso, el primero que haga el grupo de investigación en Mallorca, que se celebrará en octubre en Son Moix y que acogerá a cerca de 1.500 alumnos. Los participantes harán demostraciones de las actividades que han ido conociendo durante todo este año escolar. «En este evento no solo participarán niños sin discapacidad, sino también con discapacidad visual. Al acabar, daremos un diploma de la escuela inclusiva», avanza Xavi Ponseti.

A Ball for All Unified sigue vinculado a la ONG Youthorama, coordinadora del proyecto a nivel internacional. España, Grecia y Turquía son los únicos países que, a día de hoy, forman parte de esta red de escuelas que promueven los valores del deporte inclusivo para menores y jóvenes de cinco a 18 años. En Balears, la iniciativa ha tenido el apoyo del Govern, Cort, la ONCE, la Federación de Deportes Adaptados, Palma Futsal y el Club de Fútbol de Pollença.