Su nombre lleva años rodando por las redes sociales, pero su irrupción en TikTok ha acabado por convertirle en un fenómeno dentro de un campo tan complejo, y muchas veces socorrido, como son las matemáticas. Tras años dedicado a la docencia en Bárcena Formación, y tras ver pasar a muchas generaciones de alumnos, ha conseguido hacer más amena una asignatura que a muchos se les atraganta. Como muestra, Carlos Maxi Bárcena (A Coruña, 1949) fue protagonista en los premios Top Teacher 2024, que concede la revista Business Insider, con la mención especial en la categoría Honor Rookie. Con 74 años y una mente tremendamente lúcida, Carlos Maxi ha hecho de su canal 'Aprendemates' un referente educativo en las redes sociales, con cerca de 250.000 seguidores en TikTok, y el reconocimiento a su innovadora labor divulgativa, que le ha llevado a estar nominado a los 'Influencer Awards'.

¿Cómo surge esa idea de dar el salto a las redes sociales como herramienta de divulgación y didáctica?

Allá por 2012 y fue en YouTube, cuando mis alumnos me pidieron videos para repasar lo visto en clase. Subí una serie de recursos y ahí quedó la cosa. Pero en 2019, mi hija Patri aventuró que había posibilidades para, en un minuto, explicar las dudas o conceptos y empezamos con la aventura en TikTok, que no ha ido mal por el momento...

¿Cuál es el secreto para enganchar a los alumnos, y a los que no lo son, a algo como las matemáticas?

Sin duda, la principal cualidad a explotar es ser didáctico, próximo. Hacerlo asequible y más fácil de captar. Explicarlo de una manera simple y que sea fácil de comprender. En un tiempo, tenía apenas un minuto en TikTok y debía sintetizarlo. La clave, pienso, para que te entiendan es poner ejemplos sencillos de aplicación. A partir de ahí, entienden el concepto mucho mejor. Las matemáticas son más fáciles si tienes a alguien que sepa motivarte.

Carlos Maxi Bárcena muestra el premio Top Teachers 2024, en la categoría Honor Rookie. Foto: Pilar Pellicer

¿Podía imaginarse al principio este impacto en las redes?

En tres meses, tuvimos una gran repercusión y sumamos 100.000 seguidores. Además, TikTok me nombró embajador para dar clases de matemáticas durante la pandemia en España. Eso hizo que se sumaran más seguidores, especialmente jóvenes, que valoran esas explicaciones y llegan más fácilmente porque se ven en la necesidad de despejar dudas. Incluso los hay que dicen que no lo entienden, pero que les ha enganchado. Todo ello mantiene viva mi motivación para seguir.

Además de los alumnos, ¿se suman otros perfiles a sus cuentas?

Vemos a muchos padres y madres que aprenden para ayudar después a sus hijos más pequeños. Pero también profesores y adultos que se sienten cautivados por estos contenidos, o simplemente que les vienen a la cabeza de su época de estudiantes. Además, cuando no hay clases, hacemos otros contenidos como curiosidades, que ayudan a estimular a los seguidores y a mantener activa la mente. El 95 % de los que nos visitan son alumnos a los que les va mal y yo les ofrezco una manera de motivarles y hacerles más fácil la solución de esa situación.

Entiendo que las muestras de agradecimiento y apoyo son constantes...

La verdad es que sí. Tanto de alumnos, como de padres, profesores y familias... Ahora, una de las grandes preocupaciones la nueva PAAU (pruebas de acceso a la universidad), especialmente para los que empiezan Segundo de Bachillerato. Toda esta repercusión ha hecho que recomienden 'Aprendemates' desde compañeros de clase a educadores, padres... y eso, la verdad, nos llena mucho porque, a fin de cuentas, es una labor de apoyo y divulgativa.

Bárcena, durante la entrevista con Última Hora. Foto: Pilar Pellicer

¿Esperaba recibir tanto reconocimiento, tanto en redes como a nivel de premios?

Estos premios lo que han conseguido es hacernos entrar en una red de divulgadores y creadores de contenidos en las que hemos podido interactuar con gente de otras ramas. Incluso, imagínese, un gente de la rama de la tecnología me ha confesado que se inició en esto viéndome a mí. Al final, se puede decir que, a través de las redes, estas clases llegan a todo el mundo gratuitamente.

Explíquele a quien no lo piense que las matemáticas son fáciles.

Lo son si tienes una base adecuada y la fortuna de encontrar a un profesor que te introduzca o te las haga llegar de una manera clara, sencilla y didáctica. También es verdad que hay alumnos con aptitudes especiales, predispuestos de alguna manera. Pero siempre tienes que tener una puerta de entrada abierta y transparente. Insisto, hay que ser prácticos y directos. Con un ejemplo, las matemáticas son más fáciles de aprender.

¿Hasta qué punto la Inteligencia Artificial puede interferir en su labor?

Sin duda, hay que buscar los puntos adecuados para implementarla en la formación. Como alumno, tienes que saber cómo hacer las cosas, no que te lo den ya hecho. No es el camino. Yo busco la manera de aplicar la Inteligencia Artificial en las matemáticas de la manera que permita sumar a ambas.

¿Qué porcentaje de su vida ocupan los números?

Allí donde voy, me sale el instinto y hago cálculo. Incluso en mi tiempo libre, vengo a Bárcena Formación a hacer ejercicios y atiendo a gente o alumnos que me piden consejos. No puedo negarlo: la familia y las matemáticas son mi pasión.

¿Cómo ha evolucionado el perfil del alumnado a lo largo de su trayectoria?

Ese cambio de perfil con los años me ha hecho irme hacia su tendencia para actualizarme a sus necesidades y su realidad, en especial con la llegada de las redes sociales y su importancia. Mentalmente, esa interacción me mantiene joven.

¿Hasta qué punto pueden ayudar las matemáticas a la salud mental?

Muchísimo, más de lo que se puede imaginar. Las matemáticas ayudan a mantener activa la mente, la cabeza. Es como hacer crucigramas, salvando las distancias. Pero lo importante a fin de cuentas es mantener activo el cerebro, entrenarlo de la manera que sea. Así ganaremos también en bienestar y salud.