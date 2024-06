Su partido (Vox) le apoya. Sus socios de gobierno en Baleares (PP) también, aún exigiéndole disculpas públicas. La portavoz nacional de la formación ultraderechista le defiende en el Congreso de los Diputados; pero Le Senne no ha logrado convencer a los lectores. Casi el 77% de los ciudadanos que han opinado en las encuestas lanzadas por Ultima Hora en sus redes sociales, cree que Gabriel Le Senne debe dimitir tras haber protagonizado el incidente más sonado de los últimos años en el Parlament balear.

Las cifras no dejan lugar a dudas. Tras más de 4100 votos recibidos desde la página web del diario, un 76,6% de los encuestados votan ‘sí’ a la dimisión de Gabriel Le Senne; un hecho que no se producirá, ya que, desde el Parlament, ni siquiera se ha admitido a trámite el documento registrado por el bloque de la oposición en el que se exige su remoción a causa de lo que se llama una ‘negligencia notoria y grave’. Por su parte, el diputado de Vox, no contempla nada parecido a abandonar su cargo. Los resultados 70-30 se repiten en las tres encuestas lanzadas por este diario, en Facebook, Instagram y en la propia portada digital.

«Este señor mejor en su casa»

Armando: «Al haber violencia, la disculpa no basta, solo le queda dimitir. No es apto para ese cargo tan importante», THEQFOREX PRO: «Para dimitir hace falta decencia y dignidad. Si ha reconocido que se equivocó, debería dimitir y asumir sus errores. El error no es un error menor, usó la violencia, y eso jamás se debe permitir», Satan: «Este señor mejor en su casa, no da la talla para ocupar la presidencia del Parlament»; son algunas de las decenas de respuestas recibidas pidiendo la dimisión de Gabriel Le Senne tras romper las fotografías de las ‘Roges del Molinar’ del ordenador de la socialista Mercedes Garrido.

A pesar de que la mayoría de respuestas apuntan a que el presidente del Parlament Balear debería dimitir, también se han publicado numerosos comentarios en su apoyo; una gran parte de ellos cargando contra las diputadas del PSOE, Mercedes Garrido y Pilar Costa, a las que relacionan directamente ser la causa del arranque de Le Senne. Como dice Jose Alfons: «las que tenían que disculparse son las diputadas de izquierdas por el teatrillo que hicieron, siempre incordiando, fastidiando, picando, molestando...» o Andrés: «No ha de dimitir. S'error va ser caure a ses provocacions d'una esquerra radical que no admet els resultas electorals», «¿A caso las diputadas rojas han pedido disculpas por su falta de imparcialidad y actuando de folloneras?», añade

La mayoría de apoyos de Le Senne culpa directamente a las diputadas y consideran que el presidente del Parlament ha sido víctima de una maniobra orquestada por el bloque opuesto: «La izquierda es experta en agitación, propaganda y provocación. Provocan esperando una reacción, una respuesta. En ese momento aprovechan para situarse en la posición de víctimas y continuar con su agitación y propaganda. Siempre hacen lo mismo, es su forma de actuar.» dice Land Carson.

En cambio, otros lectores abogan por calmar las aguas y sobre todo respetar la memoria histórica cuya ley balear, precisamente, será derogada este jueves. La usuario Selenita explica: «Tengo conocidos entre los que quieren recuperar a las víctimas enterradas en fosas, lo único que buscan es hallarlas y enterrar sus huesos en tumbas y saber donde están, no buscan ni resarcimiento económico ni homenajes, es tan fácil entenderlo, todos tienen derecho a tener sus muertos hallados, han pasado más de ochenta años y es una asignatura pendiente de la reconciliación».

«Nos sobran extremistas de un lado y del otro»

A pesar de las opiniones existentes en ambos lados, el impulso airado de Le Senne es lo que, sin duda, ha dado más que hablar. La frase ‘perder los papeles’ ha sido una de las más utilizadas por los lectores que se han decidido a votar y comentar en las encuestas. La misma lectora dice que «pierde los papeles al poner la mano sobre el ordenador y romper una foto que es propiedad privada. No están acostumbrados a convivir con personas de ideas diferentes a las suyas, lo han mamado de sus abuelos. Nos sobran los extremistas de un lado y del otro».

Con un porcentaje tan alto pidiendo la dimisión de Gabriel Le Senne, también se han registrado diversos comentarios contundentes en su contra, como el de Som i Serem: «Ser demòcrata implica ser obertament antifeixista. No mereixem això, que dimiteixi, no hi pot haver precedents de tolerància» o «Aquest homenet està tornant loco. Els seus ideals no representen els de la majoria. Molta culpa és del partit popular per vendre la presidència del Parlament. Ell "simplement" està fent el que faria a casa seva si un fill seu és presentàs amb banderes LGTB o amb fotografies de comunistes afusellats pel Franquisme» de Xavi.

«Estau aguantant aquest impresentable al càrrec»

Muchos de los que apoyan la dimisión del presidente de la Cámara balear, lanzan también parte de la responsabilidad sobre el Partido Popular, los socios de gobierno de Vox que colocaron con sus votos a Le Senne al frente del Parlament. les dice: «PP estau aguantant aquest impresentable al càrrec. Vergonya. Còmplices». O que vierte una dura opinión al respecto: «Además de prepotente y arrogante, este tipo es un cobarde por no dimitir, aunque los de su partido y el otro que lo respalda, tienen la misma culpa por no echarlo».

Otros lectores no diferencian entre colores políticos y consideran que todos los presentes en el panorama actual no están a la altura de las circunstancias, como que explica lo siguiente: «Me van a perdonar mis compatriotas pero yo ya estoy muy cansado de ver y escuchar a tantas y tantas personas que no vivieron el Régimen y mucho menos la guerra civil, usar tan tristes episodios para beneficio propio y para generar división entre españoles con el fin último de vivir del cuento del poder. Miren, yo quisiera que los familiares de todas las víctimas hallen la paz encontrando a sus seres queridos y que todos aprendamos de lo que sucedió para que no se repita y asisto con mucha tristeza a ver que estamos creando en España un clima similar, aún con sus diferencias, a los años previos al 36. Los españoles no necesitamos más ideología. Necesitamos que se solucionen nuestros problemas y, cada vez más lejos de eso, vemos cómo el perfil de los políticos es, en general, profundamente mediocre». ******** lo resume de forma más simple: «Espectáculo esperpéntico de la mesa de presidencia tanto unos como otros».

«Estau fomentant un clima d'odi que no té nom»

Finalmente, una buena parte de usuarios, seguidores de Le Senne, le han defendido pidiendo otras dimisiones como la del propio Pedro Sánchez o la de Francina Armengol, recordando el episodio vivido en el ‘Hat Bar’, durante la pandemia; a lo que un usuario ha querido responder con este comentario en el que deja entrever la preocupación de muchos, el ambiente social y político que envuelve, en estos momentos, a las islas.

«Estau comparant que n'Armengol estigués 10 minuts més a un bar en pandèmia (que és horrorós, sí, que hauria de haver dimitit, pot ser) a que un PRESIDENT DEL PARLAMENT faci un acte clarament franquista. Estau locos de odi, En Le Senne li permet a Vox dir que en Pedro Sanchez té les mans tacades de sang, pero després no permet mostrar fotografies d'assassinades pel franquisme. Vos estau lluint. Abans estàvem malament, si, els partits polítics ens robaven, també. Però desde que varen arribar Vox i Ciutadans a la política, estau fomentant un clima de odi que no té nom. Contra els professors, els que xerren català, els que son rojos... De fet, per tots voltros, tots els que no votam PP o Vox som assassins, perque es govern ha pactat amb Bildu. Clar, el PP ho pot fer, però si ho fan els altres son uns assassins. Podemos va provocar una rabia cap als rics molt gran, si, pero mai va arribar a fomentar s'odi que voltros estau creant i que ens durà pes cami de s'amargura. Alerta que en uns anys no ens haguem d'arrepentir de tot el que heu creat», escribe preocupado, Cauiper.

Esperemos que no llegue ese momento y que, al final, sea cual sea el lado que cada ciudadano escoja, el odio quede fuera de la elección.