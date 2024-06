El ganador del Tour Bradley Wiggins pierde su casa en Mallorca

El ganador del Tour de Francia de 2012, Sir Bradley Wiggins ha perdido su casa en Mallorca, junto al resto de su patrimonio. El antiguo campeón está arruinado después de haber perdido 17 millones de libras desde su retirada del deporte. De hecho, podría verse obligado a vender sus medallas de oro, incluidas las olímpicas después de haber sido declarado en quiebra a principios de este mes. A sus 44 años, un tribunal le ha declarado en quiebra y su granja reformada en North Lancashire, valorada en 975.000 libras ha sido embargada por una constructora.

El ciclista nacido en Lancaster saltó a la fama tras convertirse en el primer británico en ganar el Tour de Francia. Es el único corredor que ha ganado la ronda francesa y el oro olímpico en el mismo año, con una semana de diferencia en 2012.

Llegó a ganar cinco medallas de oro olímpicas y fue campeón del mundo en cuatro disciplinas diferentes, pero desde su retiro en 2016, Wiggins ha sufrido dificultades financieras en sus negocios, lo que también implica la pérdida de su casa en el Port de Pollença, de la que decía en una entrevista con el Daily Bulletin que era su «hogar lejos del hogar». «Me encanta el lugar».

El vínculo del ciclista con la Isla llevó a que fuera fichado por el Govern para ayudar a promocionar Mallorca y el ciclismo en la Isla en la World Travel Market junto al irlandés Sean Kelly, uno de los grandes del ciclismo de carretera de los años 80.

Y hace sólo dos años, apareció en el podcast The Move de Lance Armstrong y en vídeos grabados y filmados en la Isla compartiendo rutas ciclistas a lugares emblemáticos como sa Calobra y Formentor, además de sus pensamientos. Mallorca, donde entrenaba cada invierno cuando era miembro del Team Sky, ha jugado un papel muy importante en la vida de Wiggings y su familia durante muchos años y tiene muchos amigos en la Isla.

Wiggins también ha escrito varios libros sobre su carrera. El primero, titulado En busca de la gloria, se publicó en 2008 y cubre su éxito como ciclista en pista hasta los Juegos Olímpicos de Beijing. Se actualizó en 2009 para incluir su cuarto lugar en el Tour de Francia de 2009 (posteriormente actualizado al tercero). On Tour se publicó en 2010 y cubre el Tour de Francia de ese año. Tras su éxito en el Tour de Francia de 2012, publicó The Bradley Wiggins Opus. Ese mismo año también publicó My Time, que trata principalmente sobre el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de 2012.