Caían, solemnes, este domingo, las nueve campanadas desde el reloj de la Catedral cuando, en el mismo instante, el atávico toc de tambor i fabiol, desde los balcones de Can Salort, anunció el inicio del Diumenge des Be. El gentío agolpado frente a la casa señorial de la calle de Cas Comte prorrrumpió en un intenso y denso aplauso. Ciutadella empezó así, protocolaria, emocionada y entregada, las fiestas de Sant Joan 2024.

Es una jornada tranquila, con gran goce familiar, porque aún no han salido los caballos de los caixers i cavallers, que se preparan para los días 23 y 24, Dissabte de Sant Joan y Dia de Sant Joan respectivamente. Los protagonistas son s’homo des Be, representación viva de San Juan Bautista, cubierto con pieles de cordero. Lleva sobre sus hombros un manso cordero, como el santo precursor. Descalzo, y con la cruz de Cristo pintada de rojo en brazos y pies, recorre el centro histórico de la ciudad con la comitiva formada por los caixers del bienio, el fabioler, el macero municipal que lleva la relación de visitas, y es descarregador. Es el mocetón que ayuda a s’homo des Be a cargar y descargar el carnero. Se llevaron a cabo 105 visitas -las primeras en el Ayuntamiento y cal Bisbe- a los propietarios de llocs (explotaciones agrícola-ganaderas) que aportan caballos a sa qualcada, las posades de los cavallers (jinetes, que en Ciutadella han de ser payeses: l’amo, fills de l’amos i missatges, o sea, aparceros, sus hijos y jornaleros), y varias entidades locales.

El caixer senyor, Carlos de Salort Pons. recibe la bandera de Sant Joan de su padre, el conde de Torre Saura. Foto: Katerina Pu

Carlos de Salort Pons

Este año empieza un nuevo bienio de la fiestas de Sant Joan de Ciutadella, correspondiente a 2024-2025. Preside esta gran celebración Carlos de Salort Pons, hijo de los condes de Torre Saura, Carlos de Salort Sintes y Mónica Pons Morales, dando continuidad a la participación de la familia de Salort en la fiestas de Ciutadella, que, desde 1866, han encabezado durante siete bienios.

El actual titular del condado de Torre Saura fue caixer senyor en 1980 y 1981 con el rector de la Catedral de Ciutadella, Josep Manguán, como caixer capellà. Este bienio, Manguán repite con Carlos de Salort Pons, 44 años después.