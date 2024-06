El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado «una cuestión menor» la polémica con Vox por la cuelga de la bandera Lgtbi, el próximo 28 de junio, en el Parlament y, por este motivo, ha pedido «entender este tipo de cosas y darles la importancia que tiene». «Es muy probable que el Govern también cuelgue la bandera Lgtbi», ha destacado en este sentido Costa, quien ha argumentado que toman esta decisión por la razón de que «tanto el Ejecutivo Autonómico como el Grupo Parlamentario Popular cree que hay que colgarla».

«Somos dos partidos distintos, con planteamientos distintos en diferentes temas», ha añadido, subrayando que para Govern y PP colgar la bandera Lgtbi «no supone confrontación directa» sino «evidenciar lo que todo el mundo sabe, que PP y Vox son partidos diferentes».

Preguntado por qué motivo entonces, el año pasado, se decidió no colgar la bandera Lgtbi en el Parlament aunque sí en el Govern y en las consellerias, el portavoz del Govern se ha limitado a responder que «el posicionamiento de PP y Govern es el mismo», lo que ha cambiado «es la decisión de este año sí colgarla en el Parlament».

Por otro lado, el portavoz del Govern se ha referido al hecho de que tanto PP como Vox votaran en contra de retirar el título de Real a la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà' en el Congreso, asegurando que «el posicionamiento del Govern, del PP balear y del PP nacional no discute lo que dice el Estatut, es más lo defiende». «La Casa Real tomó una decisión que, todo y que la respetamos, no compartimos, pero no le podemos decir a Casa Real que ha de hacer», ha manifestado Costa para explicar el porqué del voto de los 'populares' en el Congreso.