Le Senne acusa al PP de «traición en toda regla» por votar que la bandera LGTBI ondee en el Parlament

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, acaba de acusar al Partido Popular (PP) de Baleares de «traición en toda regla» por haber votado en la Mesa de la Cámara para colgar el próximo Día del Orgullo Gay una bandera LGTBI en la fachada del edificio.

«Esa bandera no es oficial ni siquiera representa a todo el colectivo gay, sino sólo a un lobby», ha dicho en una rueda de prensa urgente y en mangas de camisa, atuendo por el que ha pedido disculpas, ya que después tenía que visitar una cooperativa agraria.

Le Senne ha indicado que tenía un acuerdo con Mauricio Rovira, vicepresidente primero de la Mesa (del PP), por el cual no se colgaría símbolos no oficiales si el acuerdo no se tonaba por unanimidad; que ese era un acuerdo no escrito pero sí «un pacto entre caballeros» y que el PP había obligado a Rovira a incumplirlo. «Eso es muy grave y podrá tener consecuencias», ha añadido, pero sin entrar en detalles.

El presidente del Parlament también ha explicado que buscará alguna fórmula legal para dar marcha atrás al acuerdo pero que si no es posible lo cumplirá. Eso sí, hará constar su oposición y la de su grupo. Le Senne ha explicado que ha comparecido ante los medios para expresar su rechazo a la medida a petición de la dirección nacional de Vox.