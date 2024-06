La Junta Electoral Provincial ha admitido la queja promovida por Ara Mes, PSIB y Podemos por la rueda de prensa del alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la que anunció un plan para la construcción de 1.300 viviendas. El órgano de control de las elecciones considera que se vulneró con ese acto la normativa que limita durante la campaña que se lleven a cabo anuncios desde las instituciones.

La resolución de la Junta, notificada hoy, considera que la convocatoria de Martínez careció de datos concretos que justificaran que se realizara el anuncio en plena campaña al no clarificar ni plazos, ni precios y dejar vinculado el anuncio a la aprobación de una Ley de Vivienda. El escrito afirma: «Pese a que la convocatoria de elecciones no paraliza la actividad ordinaria del consistorio, ni es cierto que el alcalde utilizara la rueda de prensa para censurar políticas anteriores, como no hallamos concreción que

justifique el anuncio y se vincula el mismo con la aprobación de ley de vivienda mantenemos el criterio». Es el mismo que ya aplicó la Junta para reprochar una convocatoria de la Conselleria de Vivienda.

La Junta desestima una segunda queja, promovida por el PSIB contra la presidenta del Govern, Marga Prohens por una comparecencia el mismo viernes. En este caso, la Junta sí entiende que se trató de una actuación que respondía a motivos concretos, dado que avanzaba aspectos del funcionamiento de la mesa en torno a la masificación turística y este órgano se tenía que reunir esta misma semana.

Más allá del carácter simbólico, la estimación de la queja no tiene más repercusiones dado que la campaña electoral por las Elecciones al Parlamento Europeo, evidentemente ya ha finalizado.