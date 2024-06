Los resultados del PP en Baleares superan a los que ha obtenido de media en toda España mientras que el PSIB tiene que conformarse en las Islas con unos resultados por debajo de los obtenidos por los socialistas en toda España. Marga Prohens presenta a Alberto Núñez Feijóo un 35,78 % de los sufragios, ligeramente por encima del 34,2 % que han sacado los ‘populares’ en toda España. El resultado es que la diferencia entre PP y PSIB es de 6,88 puntos en Baleares frente a los 4,02 de toda España.

Son datos positivos para el PP, pero están lejos de aquellos porcentajes superiores al 40 % que se conseguían en la época de Gabriel Cañellas y de Jaume Matas y también quedan lejos de los resultados que ha obtenido el PP en comunidades autónomas como La Rioja (44,7 %), Castilla y León (44,56 %) o Galicia (43,62 %), las tres con un mejor resultado para los ‘populares’.

Prohens mejora el resultado, pero su crecimiento queda taponado por Vox y Se Acabó la Fiesta, los dos partidos que se sitúan a la derecha de los ‘populares’. Tanto el partido de Santiago Abascal como el de Luis ‘Alvise’ Pérez sacan mejor porcentaje en Baleares que en el resto de España, como le pasa al PP.

El crecimiento de Vox queda congelado por la irrupción del partido de ultraextrema derecha del que no se conoce ni una propuesta para estas elecciones, pero aún así la formación que lidera Patricia de las Heras también queda por encima de los resultados globales de Santiago Abascal. Vox logra en Baleares un 11,2 %, por encima del 9,62 % de media en España. Uno de los mejores resultados los consigue en Palma, con un 12,66 % del total, donde, sin embargo, sufre un desplome notable con respecto al 20 % que consiguió hace un año.

El otro partido de extrema derecha, Se Acabó la Fiesta, también saca más porcentaje de voto en Baleares que en España con un resultado inesperado en Palma. Allí se hizo con el 5,68 % de los votos, un poco más que el 5,35 % que sacó en Baleares y más de un punto por encima de la media española, que fue del 4,59 %.

La suma de todos estos partidos de derecha, extrema derecha y ultraextrema derecha dibuja un panorama muy preocupante para la izquierda. Se hace con más del 53,41 % de los votos cuando en España suman el 48,41 % del total. Se garantizan una mayoría absoluta al nivel de la que logró José Ramón Bauzá hace años. La conclusión es que la derecha en su conjunto saca en Baleares mejor resultado que en España.

La izquierda

¿Y qué sucede en los partidos de izquierdas en las Islas? Pues precisamente todo lo contrario a lo que pasa en las filas conservadoras. Todos ellos están en Baleares por debajo de la media estatal. Los socialistas lograron el pasado domingo el 28,90 % de los votos, por debajo del 30,18 % que logró el partido de Pedro Sánchez. Sus resultados se acercan a los de los socialistas madrileños (28,15 %)y superan a los gallegos (27,01 %), los vascos (25,93 %) y los murcianos (25,03 %).

Pero si algún partido ha pinchado en estas elecciones ese ha sido Més. La coalición con Bildu, Esquerra y el BNG no le ha dado los resultados esperados. En Baleaers ha obtenido el 5,17 % de los votos, el porcentaje más bajo de los territorios en los que se presentaba la coalición. En el País Vasco ha sacado el 26,24 % de los votos; en Navarra ha logrado el 18,75 %, enGalicia ha sumado el 16,13 % del total y en Catalunya, el 14,81 %. La coalición sacó en toda España un 4,91 %, pero hay que tener en cuenta que, en muchas comunidades donde no se presentaba ningún partido local, que no es el caso de Més, no sumó votos. Sus datos son especialmente malos en Palma, con un 3,63 % de los votos totales.

Esta misma situación se da en los dos partidos situados a la izquierda del PSIB. Sumar y Podemos quedan en Balears por debajo de los resultados nacionales de las dos formaciones políticas, aunque la diferencia es menor en su caso.

El partido de Yolanda Díaz saca en Balears el 4,35 % de los votos, frente al 4,65 % de media nacional. Podemos se queda con solo un 3,14 % de los votos, por debajo del 3,28 % del total. A diferencia de lo que le pasa a Més, las dos formaciones han obtenido mejores resultados en Palma que en el conjunto de la Comunitat.