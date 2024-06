La comisión de investigación de Baleares concluye que las mascarillas eran inservibles

El Parlament balear ha cerrado este viernes la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la pasada legislatura con la aprobación de un documento de conclusiones en el que se afirma que desde el principio se sabía que eran inservibles para uso sanitario, por lo que fueron almacenadas y se dejaron caducar. Vox, el partido que propuso esta comisión, y el PP han pactado las conclusiones finales tras un agrio debate con el PSOE, cuyos diputados se han marchado de la sala antes de la votación final alegando que todo ha sido una «pantomima» y un «paripé electoralista» con ocasión de los comicios europeos de este domingo.

Vox y PP concluyen que el Govern balear de Francina Armengol (PSOE) compró en 2020 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo, un lote de 1,5 millones de mascarillas que fueron almacenadas porque no las podía usar el personal sanitario de Baleares con ocasión de la pandemia de la COVID-19. En el documento aprobado se alude a esta «presunta trama de corrupción» que está siendo investigada también por la Fiscalía de la Unión Europea (UE) porque el material se pagó en su totalidad con fondos comunitarios. También queda constatado que Koldo García, asesor del exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, se puso en contacto con el Servicio Balear de Salud (Ib-Salud) para servir las cubrebocas. Incluso «antes» de recibir las mascarillas chinas del tipo KN95, el Govern de Armengol sabía que no eran aptas para su uso sanitario, lo que hacía «inviable legalmente su adquisición, y aún así se procedió a la misma», afirman las conclusiones.

Además, el Ib-Salud supo por un informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNCP) que no cumplían en ningún caso con los requisitos exigidos a las FFP2, las que empleaban los profesionales sanitarios. A pesar de ello, se solicitó su financiación con fondos europeos. PP y Vox han aceptado dos puntos de los ecosoberanitas de MÉS per Mallorca en los que este partido se pregunta por qué se ocultó el informe del CNCP a la Unión Europea (UE) y a la misma Guardia Civil, y por qué no se informó al Govern balear que la Benemérita se personó en la sede del Ib-Salud para recoger todo el expediente de compra completo. Los diputados del PSOE se han levantado y se han marchado de la comisión de investigación tras un desagradable cruce de acusaciones entre los socialistas y PP y Vox.

En un tono muy enfadado, el diputado socialista Iago Negueruela ha acusado a la «derecha» y a la «ultraderecha» de difundir «falsedades, mentiras, calumnias, bulos y mentiras» sobre personas que trabajaron durante la Covid-19 para salvar vidas humanas. Les ha echado en cara que sean unos «cobardes» y ha asegurado que el PP tiene un «problema» porque «no acepta la Democracia y sus reglas del juego». Por su parte, el diputado del PP José Luis Mateo le ha afeado a Negueruela que sea «un faltón, un maleducado, un matón y un cobarde» y ha acusado a los socialistas de montar este viernes un «espectáculo bochornoso» en la Cámara balear. La portavoz de Vox, Patricia de las Heras, se ha echado a llorar e y, sin poder hablar apenas, ha acusado al diputado socialista de llamarles «cobardes» y de «pedir la violencia» en las calles contra los miembros de su partido. Entre lágrimas, de las Heras ha seguido hablando: «Cobarde a mí, que he sido amenazada de muerte pidiéndose en redes sociales que vuelva ETA y ponga una bomba».