Eurodiputada desde 2009, Rosa Estaràs va en el puesto número 7 de la lista del PP que encabeza Dolors Monserrat. Se incorporó a la vida política en 1991 como concejala del ayuntamiento de Valldemossa, donde nació en 1965. Dos años antes había ocupado un cargo de confianza cuando Gabriel Cañellas era presidente.

¿Con qué sensación llega al final de campaña?

Bueno, con la sensación de que ha sido más que una campaña europea. No sólo nos jugamos el futuro de Europa, también el futuro de la democracia en España. Con el voto decidimos si democracia sí o democracia no. Europa está en alerta cuando ve que desde el Gobierno de España se ataca a jueces, se ataca a la prensa y, con la ley de amnistía, se cambia impunidad por votos para seguir gobernando.

Iba a preguntarle si eran unas elecciones en clave española.

Estas elecciones son sobre los valores europeos y en España se han tomado medidas que van en contra de esos valores, se han hecho las cosas mal. Y hemos planteado y plantearemos alternativas. La amnistía no puede borrar lo que todos el mundo vio que pasó y convertir a los autores del delito en víctimas.

En un debate del Parlamento le quitaron la palabra por hablar de cuestiones de política española.

Sí, era una comisión presidida por un socialista de Polonia. Y no tuvo ningún sentido lo que hizo, aludíamos a un directiva europea y yo pregunté si querían seguir el ejemplo de la ley española del sí es sí. No me dejó acabar porque parecía que estaba ahí para defender a la entonces ministra española Irene Montero, sólo quería oír alabanzas. Era una propuesta para recoger la violación como eurodelito. ¿Y sabe por qué no se aprobó? Por el voto en contra de los socialistas de Alemania.

¿El tapón de las botellas de plástico que se queda enganchado es cosa del Europarlamento?

Mucha cuestiones de nuestro día se han decidido en Europa. Sí, hemos aprobado un pacto verde y nuestro grupo lo ha apoyado todo salvo lo que estaba relacionado con el campo y la política agraria común o la prohibición de los coches de combustión a partir de 2035. También nos hemos opuesto a que las botellas de vino tengan que llevar una etiqueta como las del tabaco.

La candidata por el PP, Rosa Estaràs. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Usted dijo en un mitin que hay partidos de izquierda que quieren obligarnos a no comer carne. ¿No es exagerado?

Fue una propuesta del exministro Garzón. Y eso, como sucede con lo del etiquetaje del vino, puede ser muy negativo para el sector. Como ese desafortunado comentario sobre los fresas de Huelva de Teresa Ribera. Hay un falso discurso en esos partidos. Un solo viaje en el Falcon de Sánchez tiene un coste ambiental equivalente a todos los de un particular en un año. Hay partidos que no pueden dar lecciones de libertad. Y quieren limitar la libertad de prensa, el más grande valor europeo.

En esta campaña se ha hablado también de turismo y vivienda. ¿Puede Europa limitar la venta de viviendas?

No, no se puede limitar la venta de viviendas en Europa, es imposible. Sólo en algún asunto de orden público y con autorización judicial. No engañemos a la gente. Otras cosa es si hay que tomar medidas para favorecer el acceso. Y eso sí se puede. El Govern de Prohens ha hecho más en unos meses que el de la izquierda en ocho años. Y si hablamos de vivienda hay que plantear medidas frente a la okupación. Lo que pasa en España no ocurre en otra parte de Europa.

¿Y sobre turismo y límites?

El turismo debe ser sostenible, la masificación está en toda Europa. Desde el Tratado de Lisboa está claro que la política turística de la Unión Europea es complementaria a la de los Estados. Puede establecer directivas, sobre todo de transporte y turismo. Eso es lo que hizo en la época de la COVID. Europa dio el do de pecho en esa época.

Por el lugar que ocupa en la lista, será elegida seguro.

Soy la única candidata de Balears que tiene posibilidades. Si Armengol tiene tanta influencia, ¿por qué no ha dado visibilidad en su lista a Balears? Pero cuando salga elegida actuaré para todos, no sólo para quienes hayan votado al PP.