La deuda de FTI con los hoteles de Mallorca roza los nueve millones de euros

La deuda del turoperador alemán FTI con los hoteles de Mallorca roza los nueve millones de euros, una cantidad que constituye un porcentaje muy bajo (en torno al 4 %) del total de dinero adeudado que puede tener la compañía a nivel global. Asimismo, el número de establecimientos hoteleros afectados en el conjunto de las Islas ronda los 400, cerca de la mitad del total existente.

La cantidad adeudada se divide en partes pequeñas en cada uno de estos establecimientos, por lo que ninguno de ellos mantendría una deuda de gran entidad con el fallido turoperador alemán. Algunos hoteles baleares, por otro lado, evitaron riesgos desde un primer momento al operar en régimen de prepago, por lo que cobraban por adelantado a FTI, de quien desconfiaban por los rumores sobre su delicada salud financiera tras la pandemia.

La declaración de insolvencia de la empresa alemana en la mañana del pasado lunes cogió por sorpresa a un total de 3.281 turistas que habían contratado sus viajes con FTI y que ya se encontraban en algún punto de las Islas. El turoperador TUI, por otra parte, se está haciendo cargo de la operativa de repatriación de estos turistas a sus respectivos países de origen, mayoritariamente Alemania. Otro de los turoperadores alemanes punteros, Schauinsland-Reisen, está colaborando en la repatriación de los turistas desde la Península, Turquía y Egipto.

De hecho, fuentes de TUI confirmaron que la compañía estaría abierta a colaborar en el rescate de las reservas de FTI en Baleares y hacerse cargo de al menos una parte de los paquetes contratados, en función de las condiciones que ponga el Gobierno alemán. La crisis de FTI deja en el aire la llegada de los más de 300.000 turistas que este operador todavía debía llevar a las Islas este año.

Por otro lado, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) comunicó ayer tarde los datos sobre los clientes de FTI que se encontraban en Baleares en el momento del anuncio de insolvencia de la compañía alemana, el pasado lunes por la mañana. Así, según estos datos, que la agencia receptiva de los viajeros de FTI, la mallorquina Sidetours, facilitó a la FEHM, a los 2.797 en Mallorca habría que sumar otros 278 en Ibiza y 206 en Menorca, hasta llegar al total de 3.281 turistas en el conjunto del Archipiélago.

Asimismo, el volumen de afectados en Baleares supone el 62 % del total que gestiona Sidetours, que opera en exclusiva con FTI para reservas en toda España (salvo Canarias) y Portugal. El total de clientes en tránsito afectados, así, es de 5.248, el 85 % en España y el restante 15 % en Portugal. Los poco más de 3.000 clientes que se encontraban Baleares constituyen el 62 % del total en España.

Valoraciones

Álvaro Blanco, director de la Oficina Española de Turismo (OET) en Berlín, señaló que «todavía es pronto» para conocer la magnitud del impacto que puede llegar a tener el anuncio de insolvencia de FTI. No obstante, apunta que al no disponer el turoperador alemán de aciones propios, «el efecto será mucho menor al que hubiera tenido de haber quebrado también una hipotética aerolínea propia, y así será más fácil que el sector turístico alemán pueda absorber más rápidamente la desaparición de un competidor». En ese sentido, no solo TUI, sino que otros como DER Touristik o Schauinsland-Reisen se están postulando para asumir los clientes que RTI dejaría huérfanos.

Por su parte, Pedro Fiol, presidente de la patronal balear de agencias de viajes (AVIBA), se muestra escéptico ante la posibilidad de que TUI y el resto de turoperadores no podrían asumir todos los paquetes vacacionales que se quedan en el aire y que, además, «muchos afectados pueden optar por no viajar este año».