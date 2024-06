«La masificación no puede quedar en manos del mercado porque es inhumano»

Tomàs Molina (Badalona, 1963), conocido meteorólogo de TV3, ocupa el número 4 de la candidatura a las elecciones europeas de Ara Repúbliques (que integra, entre otras formaciones, ERC, BNG, EH Bildu y, en el caso de Balears, Ara Més). Ayer estuvo en Mallorca.

¿Cómo ha pasado de presentar el tiempo en TV3 a la política?

Fue un proceso de convencimiento personal No han venido a buscarme. Realmente, fue a raíz de mi tesis doctoral sobre comunicación y gobernanza del cambio climático. El conocimiento y la aceptación del cambio climático se han incrementado, pero no la capacidad de reaccionar, dando lugar a controversias e incluso negacionismos. La adaptación debe ser la primera parte de la lucha contra el cambio climático, pero hay gente que se muestra a la contra, como en la pandemia.

¿Qué propuestas tiene Ara Repúbliques para Baleares?

Aunque ya está contemplado en su articulado, la Unión Europea -UE- debe incorporar e integrar de manera efectiva el concepto de insularidad por las características de este tipo de territorios. Veinte millones de personas viven en los territorios insulares de la UE y tienen necesidades específicas en agricultura, energía o recursos hídricos. Las problemáticas de las islas europeas son muy similares y es necesario establecer una alianza entre ellas.

Hace mucho tiempo que se habla de atender las realidades insulares y mucho no se ha hecho.

Porque los grandes partidos no se ocupan de las cosas más concretas. Se ocupan de la macropolítica y las necesidades insulares no están en un lugar preferente de sus agendas. Formaciones como Ara Repúbliques somos más permeables y ofrecemos alternativas más concretas.

Ahora ya no sale en pantalla. ¿No lo añora?

Llevo 38 años saliendo en pantalla. Habré salido en más de 12.000 telenoticias. En ese sentido, mi ego ya está completo.

Hace unas décadas, la información del tiempo era muy breve. Ahora se ha alargado considerablemente.

Cuando empecé, en 1987, duraba entre 50 segundos y un minuto. Ahora son cuatro minutos y medio. Antes, con los periódicos y la radio, éramos la única fuente de información meteorológica. Luego llegaron internet y los smartphones. Actualmente, la información del tiempo se ha convertido en un programa de entretenimiento, pero el pronóstico meteorológico estricto dura lo mismo que antes, unos 50 segundos. Ahora bien, a diferencia de los smartphones, no nos limitamos a dar datos. Los contextualizamos y somos capaces de alertar. Es nuestro valor añadido.

¿Cómo ve la masificación turística que está sufriendo Baleares?

Hay que poner la cuestión sobre la mesa, aplicar sentido común y nuestro sentido de la cultura, y no dejarlo todo en manos del mercado, que es inhumano. Si no, todo se desequilibra. Aquí puede intervenir la alianza entre las islas europeas. Y no hay que olvidar que los territorios insulares son los más vulnerables al cambio climático.