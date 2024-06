La consellera de Familias y Servicios Sociales, Catalina Cirer, ha explicado que aunque los equipos de valoración de discapacidad se centralizarán durante el verano en Palma por las vacaciones del personal, «periódicamente un equipo completo de desplazará a Inca o Manacor para las valoraciones a las personas que no quieran o no puedan desplazarse a Palma».

Durante el turno de preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, Cirer ha acusado al diputado socialista Omar Lamin de mentir por preguntarle su opinión sobre «el desmantelamiento de los servicios de valoración de discapacidad de Inca y Manacor que obligará a los ciudadanos de desplazarse de la Part Forana a Palma».

Lamin ha cuestionado dónde quedan los derechos de las personas con discapacidad a recibir una atención de calidad y de seguridad si tienen que acudir a Palma para ser evaluados y ha advertido además de que el aumento para atender a quienes se desplacen desde la Part Forana hará colapsar el centro de valoración de Palma durante el verano. Cirer ha desmentido que sea un desmantelamiento y ha explicado que es una medida adoptada para optimizar los recursos disponibles de valoración, que consiste en centralizar el personal en Palma.

«No se desmantela ningún servicio, cualquier persona que no pueda o no quiera desplazarse a palma podrá seguir siendo valorada en Inca o Manacor», ha recalcado. La consellera ha explicado que los equipos de valoración los forman tres profesionales (un sanitario, un trabajador social y un psicólogo), de manera que, cuando falta uno de los profesionales, eso obliga a la persona que se tiene que ser valorada a tener que regresar una segunda ocasión para completarla por parte de los tres profesionales. «Queremos que en una sola visita al centro valorador se pueda hacer la valoración», ha defendido.

Ha explicado que como en verano los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus períodos de vacaciones, esto hace que los equipos de valoración estén incompletos, de manera que «lo que se ha hecho es centralizar equipos completos en Palma para poder hacer en una sola visita las valoraciones». Ha precisado que además, periódicamente, un equipo completo de desplazará a Inca o a Manacor «para las valoraciones a las personas que no quieran o no puedan desplazarse a Palma y también será en una sola visita».

«Hay que mantener el ritmo de valoraciones debido al retraso que tenemos», ha defendido Cirer. Lamin ha reprochado a Cirer que la noticia de que se suprimían las valoraciones en Inca y Manacor fue aportada por los ayuntamientos de la Part Forana «que están espantados» ante la preocupación de los ciudadanos que «se tienen que organizar para ir a Palma»; y también por las entidades, preocupadas a su vez «con lo que supone colapsar el Joan Crespí» y porque la medida «desmonta el sistema de autonomía». «Si la noticia no sale en los medios, no hubieran hecho nada», ha acusado el diputado socialista. Cirer ha insistido en que no se desmantelan los equipos de Inca y Manacor, como se podrá comprobar este verano. La consellera ha asegurado que en todo el mes de julio del año pasado se llevó a cabo una única valoración. Ha defendido que de enero a mayo se han realizado 4.344.