El expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella -que cesó en el cargo tras su detención en el caso Puertos, sin relación con el caso Koldo-, ha negado que el organismo balear se encargara de la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y ha referido que era el Ministerio de Transportes quien resolvía estas compras «en nombre de todos».

Así lo ha hecho el compareciente en el marco de sus declaraciones, este lunes, en la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas, en cuyo plan de trabajo fue incluido por el contrato de Puertos del Estado con la empresa Soluciones de Gestión, actualmente investigada. «No tener mascarillas nos preocupaba y era un problema que el Ministerio resolvía en nombre de todos», ha insistido el compareciente, reiterando que «en ningún momento, por parte de la APB, se intentó gestionar la adquisición de mascarillas».

«Es Puertos del Estado quien asume la iniciativa de suministrarlas», ha recalcado Gual de Torrella. Y en esta línea, como era Puertos del Estado el interlocutor de la APB para este asunto, ha dicho ser «incapaz» de decir quién de Puertos del Estado habló con el Ministerio para contratar con la empresa investigada. «Para mí había un problema y me dieron una solución. Cómo se llegó a las mascarillas supe que era a través de una compra hecha por Puertos del Estado, pero no sé quién; en ningún momento puedo dar más detalles de quién fue o quién no fue», ha insistido el compareciente.

También ha pedido a la presidenta de Vox Patricia de las Heras que no le pregunte por una «empresa» como intermediaria, porque para él no existía esa empresa. «Nos llegan mascarillas a través de Puertos del Estado, no me siga hablando de empresa porque no hay empresa. Está dando por hecho algo que yo ni sabía. Evidentemente algún proveedor tenía que haber, pero para nosotros era nuestro ente coordinador --Puertos del Estado-- quien solucionaba nuestro problema de falta de macarillas», ha repetido. Interrogado también por la calidad de las mascarillas, Gual de Torrella ha indicado que la APB no dudó de ello porque se les derivaba de Puertos del Estado.

Asimismo, a preguntas del PP, ha rechazado que conociera al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Cabe señalar que la comparecencia de Gual de Torrella ha ocupado poco más de media hora. Los grupos de la oposición han cuestionado el sentido que ha tenido hacer comparecer al expresidente de la APB en esta comisión, mientras que PP y Vox -que tampoco han hecho uso de preguntas en su segundo turno de intervención-, han defendido la citación para ir obteniendo «toda la información posible».

«De lo que se trata es de ir obteniendo toda la información para tratar de tener respuesta ante interrogantes que siguen sin solución. En su caso, tratándose de mascarillas que habían sido vendidas por la empresa investigada y que acabaron en nuestras Islas, aunque sea a través del Ministerio, creíamos necesario que viniera para que quedara claro que usted no contrató, que fue desde el Ministerio, y que en este tipo de mascarillas no hubo incidencias», ha justificado el diputado del PP José Luis Mateo.