El exministro José Luis Ábalos ha asegurado este viernes que no tiene «nada que ver» con la compra de mascarillas por parte del Govern balear durante «ninguna de las fases» de la pandemia de covid-19. «Es más, de todo este tema de Baleares me he enterado ahora», ha recalcado Ábalos en su comparecencia ante la comisión que investiga en el Parlament balear las mascarillas adquiridas en mayo de 2020 por el Govern que presidía entonces la socialista Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

Ha recalcado que la única relación que tuvo en ese período con Baleares estuvo relacionada con las restricciones de movilidad específicas del archipiélago. Ábalos, que ha advertido que sobre él no pesa ninguna acusación, ha recalcado que comparece ante la comisión por obligación al haber sido citado por el Parlament, una comparecencia que ha dicho no comprender al tratarse de la compra de mascarillas a una empresa por parte del ejecutivo autonómico. «Me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de mascarillas de otra administración distinta al Ministerio», ha afirmado y, por eso, ha añadido: «No traigo nada realmente, porque es que no tengo nada sobre el tema». Noticias relacionadas Koldo García 'planta' al Parlament Más noticias relacionadas Por su parte el exasesor ministerial Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional en el conocido como 'caso Koldo', ha señalado este viernes que no ha asistido a la comparecencia ante la comisión de investigación balear sobre la compra de material sanitario en pandemia porque no fue notificado de la misma formalmente. Así lo ha explicado en conversación con Europa Press tras conocerse que no había acudido a la Cámara balear, lo que ha provocado que se desconvoque la sesión. Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha recalcado que no ha recibido notificación previa, «nada de nada», pero que «por supuesto» acudirá en caso de que le llegue la citación. Este viernes, en el Parlament la comisión le esperaba a las 09.00 horas a pesar de que Koldo García ni había confirmado su asistencia ni la había descartado, ni dado respuesta de ningún tipo a la Cámara autonómica. La comisión ha dado unos minutos de margen esperando una posible llegada con retraso que no se ha producido, por lo que ha quedado desconvocada la sesión. El Parlament ha vuelto a programar la comparecencia de García para el 3 de junio a las 10.00 horas. García ya compareció en la comisión del Senado y allí se acogió a su derecho a no declarar por estar siendo investigado por la Audiencia Nacional. Era previsible que en Palma se amparase igualmente en ese derecho, como hizo el también investigado Víctor de Aldama. En cualquier caso, García estaba obligado a presentarse ante la comisión, que no admite comparecencias por videoconferencia.