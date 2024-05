El Parlament balear ha pedido al Rey que congele la concesión del título ‘Real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà y haga una consulta a la UIB sobre la oportunidad de conceder esta distinción. La Cámara balear ha debatido este jueves una propuesta de Més en la que se pedía la retirada del título, pero su portavoz, Lluís Apesteguia, ha aceptado un cambio en la propuesta, a iniciativa del PP, en la que se pide a Felipe VI que deje sin efecto el título y espere al asesoramiento de la Universitat. El Parlament le pide también que, para futuros posicionamientos, atienda a las recomendaciones de la máxima autoridad lingüística en las Islas

En su exposición, Apesteguia ha recordado el posicionamiento sobre la lengua de intelectuales catalanes de principios de siglo que han defendido la unidad del idioma, así como una declaración de varios académicos de la Real Academia de la Lengua que en 1975 que defendieron la unidad de la lengua. También ha señalado que la propia Academia define en su diccionario que balear es la modalidad del catalán que se habla en las Islas. «Como filólogo, estoy cansado de que se use esta ciencia con finalidades políticas y espurias», ha dicho. Los filólogos estamos hartos de los gonellas, ha añadido.

Xavier Pitaluga, del PSIB, ha calificado de «desafortunada» la decisión de la Casa Real y se ha mostrado sorprendido de que la «ignorancia» llegue al entorno del Rey, que podría haberse subsanado con una simple consulta al diccionario de la Academia de la Real Española. Ha lamentado que haya intereses políticos que defiendan estas teorías «absurdas» y se ha preguntado quién asesora a la Casa Real. Como antes Apesteguia, ha recordado la decisión de los académicos de la lengua en defensa del catalán como lengua propia de las islas.

Margalida Durán, del PP, ha asegurado que apoyarían la propuesta «desde el más absoluto respeto a la normativa autonómica y a la Casa Real». Ha afirmado que el PP tienen como líneas rojas el Estatut y las leyes lingüísticas de Baleares y ha anunciado una enmienda para modificar la propuesta y que el Parlament pida a la Casa Real que busque el asesoramiento de la UIB para la concesión de este reconocimiento, que es lo que se ha aprobado. «Es la UIB quien debe ser consultada para que la Casa Real tome sus decisiones», ha opinado.

La diputada de Vox, María José Verdú, ha anunciado que no apoyarían la iniciativa y ha recordado que su partido defiende que la lengua que se habla en Balears no es el catalán, además de denunciar el uso partidista de la lengua por parte de los partidos de izquierdas. De hecho, ha opinado que la concesión de este título por parte del Rey hace «incoherente» que se mantenga el catalán como denominación de la lengua de las Islas. «Una lengua ajena, como es el catalán, no ha de imperar en estas Islas», ha insistido.

Cristina Gómez, de Podemos, ha puesto sobre la mesa la existencia de seudociencias a las que en este caso ha atendido el Rey.