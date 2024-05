Dos amigos, uno experto en criptomonedas y otro en pádel, han creado el que será el primer 'cripto-torneo' que se celebra en Baleares; «y el primero de toda España y podría ser hasta del mundo», cuenta emocionado Michael Luke, uno de los organizadores. El mallorquín es un experto en el sector de la moneda digital y un reciente aficionado al pádel; por lo que al conocer al malagueño afincado en Mallorca, Jorge Lanzat, vio claro cómo unir ambas pasiones:

«Es una forma de dar visibilidad a las criptomonedas que, de hecho, tienen mucho en común con el pádel», dice Luke, «ambas cosas son muy rápidas, muy dinámicas, requieren reflejos, hay rebotes y son aptos para cualquier edad o forma física». La jornada de 'cripto-pádel' pretende reunir a unas 40 parejas el próximo 1 de junio en el club Palma Padel; el premio será en bitcoins, la moneda digital más famosa, cuyo cambio ronda los 60.000€ la unidad.

El trofeo es una mezcla de una raqueta de pádel y la moneda digital

«Todo el mundo puede participar, igual que cualquier persona podría invertir en criptomonedas; sólo hace falta un móvil y conocimiento. No estoy diciendo que cualquier papanatas se ponga a invertir porque se la puede pegar pero la tecnología para hacerlo es muy sencilla y está abierta a todo el mundo», explica.

El premio será de 0,0034 bitcoins que suponen unos 200€ en efectivo

El torneo se celebrará durante una jornada y cada pareja jugará seis partidos de veinte minutos, en dos categorías, masculino y femenino. Los dos primeros clasificados de cada recibirán 0,0034 bitcoins, unos 200€ para cada pareja ganadora y además un curso de formación de cuatro sesiones para aprender a invertirlas, «según los especialistas, antes de que acabe el año, ya se podrían doblar esos beneficios y además en el curso aprenderán como repartirlo en otras criptomonedas como Ethereum o Pepecoins, la más arriesgada pero también más productiva, ya que se puede multiplicar hasta por diez».

Michael ha contado con su amigo Jorge, profesor de pádel, para gestionar los aspectos deportivos del evento. Juntos han preparado un divertido vídeo para promocionar el torneo y animar a todo el mundo a participar:

También habrá esperanza para los que no sean diestros en el deporte porque aunque no se consiga acceder al podium, la inscripción de 28€ por persona incluye dos charlas introductorias sobre las criptomonedas y un 'wellcome pack' consistente en una camiseta, un llavero y una botella de agua.

Cartel promocional del evento

«Lo original de este evento es que es único y pionero; puedes ser el mejor en algo pero eso no dura para siempre. Algún día en los anales de la historia de la criptomoneda aparecerá que fuimos los primeros en hacer esto». El asesor y trader explica que este torneo es una manera de consolidar las criptomonedas «porque hay muchos que creen que no existe, te digo yo que si existe porque Hacienda me ha enviado una carta para preguntarme cuánto he ganado con ellas, así que sí, lo confirmo, no es una burbuja ni una moda y hay toda una tecnología detrás, ya verás cuando la Unión Europea implante el euro digital, la gente empezará a reírse menos», afirma.