El Bundestag (cámara baja del parlamento alemán) retiró este jueves la inmunidad al eurodiputado Petro Bystrom, de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que está bajo sospecha de haber recibido dinero de la plataforma prorrusa 'Voice of Europe', al tiempo que la Policía ha registrado su oficina y otros inmuebles tanto en su país como en Mallorca. La Oficina Regional de lo Criminal (LKA) de Baviera ha registrado el despacho de Bystrom con autorización de todos los grupos parlamentarios, en tanto que la AfD se abstuvo. También se han registrado otras viviendas y despachos relacionados con el político ultraderechista en Berlín, Baviera y en la isla de Mallorca.

La Fiscalía General de Múnich tiene abierto un expediente contra Bystrom por sospecha de lavado de dinero y haber recibido sobornos. Las investigaciones contra Bystrom están relacionadas con un escándalo en torno a 'Voice of Europe' destapado por las autoridades checas que en marzo pasado impusieron sanciones al portal, con sede en Praga, por considerarlo parte de una operación del régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, para ganar influencia sobre la política europea.

'Voice of Europa' está bajo sospecha no sólo de difundir propaganda rusa en 16 idiomas sino de apoyar financieramente a candidatos prorrusos para las elecciones europeas de junio. Bystrom, número dos de la lista de AfD para los comicios europeos de junio, estaría entre los beneficiados y hay grabaciones de los servicios secretos checos que lo comprometen. El sospechoso rechaza las acusaciones y se queja de una presunta «campaña de difamación».

El diputado de AfD ha sido entrevistado en varias ocasiones por 'Voice of Europe' en las que ha criticado el envío de armas a Ucrania por parte de Alemania. Los países europeos llegaron esta semana a un acuerdo para imponer sanciones en toda la UE a 'Voice of Europe' y la plataforma podría ser prohibida antes de las elecciones europeas. Se considera que la eminencia gris de 'Voice of Europe' es el mutimillonario Víktor Medvedchuk, ucraniano prorruso y cercano a Putin. Medvetchuk llegó a estar preso en Ucrania por traición y luego se desplazó a Rusia en el marco de un intercambio de prisioneros. En 2021, cuando el oligarca ucraniano prorruso estaba en arresto domiciliario, Bystrom le hizo una visita de solidaridad.