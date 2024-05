El conseller insular de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha informado este miércoles que un huésped del santuario de Lluc ya presentó una denuncia en 2022 ante la institución insular -en esos momentos en manos del PSOE- por prácticas irregulares, supuestamente por la explotación de la hospedería como un establecimiento hotelero, el mismo motivo que habría motivado la apertura de un expediente tras una inspección del pasado mes de abril. El conseller ha señalado que en ese caso el equipo anterior «no actuó con el compromiso que tiene el equipo actual en esta legislatura». Asimismo, ha añadido que se ofrecerá a la propiedad del establecimiento, el Obispado de Mallorca, «capacidad de defensa y alegaciones» tal y como marca el procedimiento en estos casos.

Por otro lado, ha indicado que todavía no ha tenido ocasión de consultar el expediente, por lo que «no sé exactamente qué es lo que está incumpliendo». Tampoco ha podido aclarar por tanto a qué sanciones se enfrentaría la propiedad, limitándose a señalar que serían las que marca la normativa para las infracciones que se le puedan estar imputando.

«Primero tiene que pasar todo el procedimiento y el propietario ha de poder presentar sus alegaciones», ha explicado para añadir que este tipo de procedimientos pueden prolongarse por un periodo indeterminado de tiempo, desde los tres meses al año. Con todo, el conseller ha hecho hincapié en el hecho de que no puede facilitar más información al respecto dado que se estaría incumpliendo la Ley de Protección de Datos y que, de hecho, «yo no sé quién es el titular» de la hospedería. También ha señalado que ese titular todavía no ha sido informado de la apertura del expediente.

La apertura del acta ha sido fruto de la labor inspectora del departamento insular, basado en una tarea de scraping (técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web).​ De las 700 inspecciones que se han realizado cerca de un 60 % de las mismas, ha precisado Marcial Rodríguez, han desembocado en la apertura de un acta que puede acabar en sanción.