Los pisos vacíos que alquile el Govern serán un 30 % más baratos

El precio de los pisos vacíos que alquile el Govern a través del plan para actuar como una agencia inmobiliaria pública será un 30 % más bajo que la media de la zona, según las estimaciones de la consellera d’Habitatge, Marta Vidal, que este martes dio detalles de este plan en el Parlament en una interpelación del diputado de Més per Menorca, Josep Castells. Con este medida el Govern alquilará los pisos vacíos a precio de mercado y los subarrendará a los inquilinos por un precio más bajo, de en torno a ese 30 %.

La consellera defendió este programa que pretende «destensionar» el mercado de alquiler con medidas de fomento «no coercitivas» y recordó que esta propuesta está recogida en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones. El objetivo es que el programa lo apruebe el Consejo de Administración del Ibavi en las próximas semanas y reciba el visto bueno posterior en el Consell de Govern.

Vidal detalló que el Govern firmará un convenio con las agencias inmobiliarias y el Colegio de Agentes de la Propiedad para que lleven ellos el día a día del alquiler. «Si ponemos una parte de esas 100.000 viviendas vacías al mercado, saldrán miles de pisos al alquiler, lo que provocará que se destense la situación porque habrá más oferta y bajarán los precios», dijo.

Defendió que el Govern aprueba «medidas de fomento» contrarias a la Ley de Vivienda, que han provocado la retirada «de miles de pisos del mercado» ante la limitación del precio del alquiler. La consellera reconoció que puede considerar unas medida intervencionista, algo que el PP siempre ha reprochado a la izquierda. «Hay medidas intervencionistas que funcionan, pero no algunas otras que son ocurrencias», contestó.

«Somos un gobierno que cree en medidas de fomento y estamos convencidos de que este programa tendrá efectos inmediatos», dijo. «Creemos que las políticas sociales las ha de hacer el Govern y no los propietarios privados, que lo que acaban haciendo es el efecto contrario: que se retiren los pisos del alquiler y se encarezca el precio», añadió.

El diputado de Més per Menorca dio por buena la propuesta, pero animó a la consellera a que incluya también pisos que se puedan rehabilitar e incluso que puedan entrar en el programa los grandes tenedores. La diputada de Podemos Cristina Gómez recordó que su formación hizo una propuesta similar en la anterior legislatura, que no llegó a cerrarse, mientras que el dirigente socialista Eduardo Robsy la calificó de «globo sonda» y dijo que no funcionará.