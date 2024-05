La diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha advertido de las «contradicciones» en las que considera que incurre el PP con el anuncio del pasado viernes de reducir el techo de plazas turísticas en Mallorca, por lo que ha indicado que es un partido que «quiere gobernar y hacer oposición de sí mismo».

Según ha dicho en rueda de prensa, esta medida entra en «contradicción» con la participación que ha llevado a cabo el Consell de Mallorca -institución que promoverá la rebaja de plazas turísticas- en la Arabian Travel Market, que se ha celebrado en Dubai del 6 al 9 de mayo. Además, Gómez ha ironizado con que «le gustaría saber qué opina Vox» de esta acción de promoción, ya que se han ido a buscar turistas a zonas de influencia musulmana «pero claro, son musulmanes con pasta».

La parlamentaria ha indicado que el PP ha hecho este anuncio porque «reconoce que la situación es insostenible» pero «no explican por qué se ha llegado a este punto de no retorno». No obstante, ha señalado que en UP son favorables al «decrecimiento turístico» por cuestiones ambientales, como la escasez de agua, la gestión de residuos o el consumo energético. De todas formas, ha remarcado que, desde su punto de vista, la medida anunciada el pasado viernes «no es decrecimiento», sino de «parón del crecimiento», ya que eran «plazas que no estaban consumidas».

Otro de los puntos que entra en contradicción con esta propuesta es la legalizar construcciones en suelo rústico y que después se puedan destinar a alquiler turístico, por lo que ha interpelado al PP al preguntarle «¿a qué juega?» Gómez ha afirmado que estas decisiones son una respuesta a movilizaciones como las que hubo en Canarias hace unas semanas y porque «saben lo que se cuece a nivel local». «El PP ha hecho este anuncio como quien abre un paraguas porque sabe que viene la tormenta y se quieren proteger», ha apuntado.

Consultada por los comicios de Cataluña de este pasado domingo, Gómez se ha mostrado «contenta» porque en el eje izquierda-derecha ha ganado la izquierda, si bien es cierto que ha puntualizado que los partidos a la izquierda del PSC «han resistido» pero «poco más». Pese a la victoria del PSC ha argumentado que «está por ver cómo se traslada a la gobernabilidad de la Generalitat» porque «parece que todo se aguanta como un castillo de naipes», tanto a nivel estatal, como autonómico, ha opinado.