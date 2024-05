Unos influencers han provocado cierta polémica en redes sociales con uno de sus vídeos. Se trata de los streamers Zona de Gemelos, que han publicado un contenido en TikTok que ha circulado por todos lados debido a lo que se dice en ese vídeo. Y es que uno de sus creadores se ha atrevido a decir, según una supuesta teoría, que no gustan los visitantes en Mallorca, titulando dicha publicación como ‘En Mallorca son racistas con los extranjeros’.

«Yo no lo sé porque no he ido nunca, pero está esa teoría de que son un poco como que no les gusta los que vienen de fuera. Se sienten muy cómodos entre ellos y cuando vienen unos de fuera es como vienes a mi territorio, mi paraíso», ha contado uno de los influencers en el canal @ZonadeGemelosTv, de TikTok.

Evidentemente, algunos usuarios residentes en la isla han expresado su indignación ante esta teoría, por lo que no han dudado en contestarles a través de las redes. «Los tratamos como reyes…», «A estos sí que no habría que dejarlos entrar» o «Para lo único que hablan de Mallorca es para echarnos mierda», han sido algunos de los comentarios que han dejado los internautas al ver la publicación.

Lo que cuesta es encontrar un mallorquín, de hecho ya podemos decir que los extranjeros nos tratan genial a los de aquí 😂 — Antonitml (@antonitml) May 1, 2024

Por otro lado, ha habido varios que se lo han tomado con ironía, burlándose del desconocimiento de los streamers sobre cómo realmente perciben los mallorquines a los turistas que vienen hasta la isla. «Somos racistas, sobretodo con los alemanes», «Lo que cuesta es encontrar un mallorquín, podemos decir que los extranjeros nos tratan genial» o «Si no debemos ni ser un 15% los autóctonos», son varios de los comentarios más irónicos que han dejado los internautas.