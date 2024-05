Los casos de tosferina se han triplicado en Baleares, según han confirmado desde el IB-Salut. En los cuatro primeros meses de 2024 ya se han diagnosticado 152 casos, mientras que en todo 2023 fueron 52. Esta cifra está en aumento constante desde el año 2021, cuando se registraron 18 casos; en 2022 se pasó a 38. La directora general de Salud Pública del Govern, Elena Estaban, reconoce que se trata de una subida importante y precisa que se está produciendo en todas las comunidades, especialmente en Cataluña y el País Vasco; así como en otros países europeos. En este punto, explica que esta alza de los casos de tosferina está motivada por varias causas. Una de ellas es que esta enfermedad tiene patrones cíclicos, que se repiten cada 3-5 años. No obstante, durante la pandemia de la COVID-19 no se produjo porque las medidas de aislamiento en vigor frenaron los contagios.

Pese a ello, Esteban reconoce que hasta la fecha no se había producido un número tan elevado de casos. En los últimos años, la cifra más alta han sido los 99 contagios detectados en todo 2015; muchos menos de los 152 de los cuatro primeros meses de 2024. En este punto, señala que otra de las razones por las que se han disparado los casos en 2024 es que la bacteria que causa la tosferina, la Bordetella Pertussis, podría haber «sufrido un pequeño cambio en su estructura».

No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, porque no es una patología grave; a los que más afecta es a los bebés, ya que no están vacunados. Por ello, insiste en la necesidad de que las madres se inoculen durante el embarazo, concretamente entre las semanas 27 y 28 de gestación; se estima que el 80 % de las madres gestantes lo hacen. En el caso del conjunto vacunal, la cobertura llega al 95 %.

¿Qué es la tosferina?

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, coincide en su análisis con la directora general de Salud Pública del Govern. «En España, sólo durante los dos primeros meses de 2024 se contabilizaron 1.077 casos, lo que supone un incremento del 85 % respecto a los 12 meses de 2023». Además, añade que en esta ocasión «el incremento de casos de tosferina también va ligado a la COVID-19, ya que una vez que ha pasado se ha puesto fin a las medidas de contención, lo que ha dado lugar a una mayor interacción social en poblaciones menos inmunizadas».

March explica que «la tosferina es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas de los afectados se caracteriza por una tos seca intensa, seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos». March recuerda que «antes de que se desarrollara la vacuna, la tosferina era considerada una enfermedad de la infancia. Ahora, afecta principalmente a los niños que no han completado el esquema de vacunación y a los adolescentes y adultos que han perdido la inmunidad».

Síntomas

March explica que una vez que te contagias con tosferina, los síntomas tardan entre 7 y 10 días en aparecer, aunque a veces puede ser más tiempo. Por lo general son leves al principio y se parecen a los del resfriado común: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, llorosos, fiebre y tos. Una vez transcurridas una o dos semanas, los síntomas empeoran, ya que la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. «Los ataques graves y prolongados de tos pueden provocar vómitos, hacer que la cara se ponga enrojecida o azulada, causar fatiga extrema, así como terminar con un sonido silbante y chillón agudo al inhalar aire», explica. No obstante, precisa que los adultos o adolescentes puede aparecer únicamente una tos seca persistente. En el caso de los bebés, puede que no tosan, pero que se les haga difícil respirar o, incluso, dejen de respirar temporalmente.

«Los casos de pacientes gravemente enfermos son raros y suelen aparecer en niños muy pequeños, los cuales, o bien aún no están vacunados o su capacidad de adaptación es menor; a menudo, se dan ambas cosas», concluye el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva.