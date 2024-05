La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparecerá el próximo lunes, día 13, en la comisión Koldo de la Cámara Baja para aclarar los contratos de mascarillas que firmó el Gobierno balear cuando ella ostentaba la presidencia de la comunidad autónoma.

La Mesa de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario de todas las administraciones públicas durante la pandemia ha aprobado este martes por mayoría, pero con el voto en contra del PP, tres nuevas comparecencias de ex altos cargos del Gobierno de Baleares.

El lunes, a las 11:30 horas, comparecerá el que fuera director general de Salud del Gobierno balear Manuel Palomino; posteriormente, a las tres de la tarde, acudirá el exconseller de Industria, Comercio y Turismo, Iago Negueruela. Armengol está citada a las 18:00 horas y tras su comparecencia la comisión ordenará nuevos trabajos y decidirá la exclusión de una parte de la documentación que ha sido aprobada, en concreto 42 documentos que no han sido considerados favorables por parte de los letrados.

Los juristas de la comisión han defendido que de los 369 documentos, 42 no deben ser solicitados ya que no cumplen con el objeto de la comisión, van dirigidos a personas físicas que no son altos cargos de las administraciones o bien se requieren a instituciones que no tienen por qué tener esa documentación para poder aportarla. De esta forma lo ha explicado el presidente de la comisión Koldo en el Congreso, Alejandro Soler, que ha añadido que la exclusión documental se votará el próximo lunes.

Los ex altos cargos baleares aclararán ese día el suministro de 1,5 millones de mascarillas que contrató el Govern balear en agosto de 2020 por un valor de 3,7 millones de euros, y por qué tres años más tarde se acabó reclamando una parte del dinero al comprobar que el material sanitario era de calidad inferior al contratado.

El número dos del Govern Balear, Iago Negueruela, explicó recientemente que las mascarillas compradas a la empresa Soluciones de Gestión (implicada en el caso Koldo García) se sustentó en la factura de compra, en la recepción del material y en varios correos electrónicos, y eran exclusivamente para uso domiciliario y no para sanitarios. Las mascarillas solicitadas eran FFP2/KN95 de uso domiciliario según consta en la factura del 29 de abril expedida por el IB-Salut balear y se inició la reclamación por «incumplimiento culpable del contrato» tres años después, el 6 de julio de 2023, al comprobar en 2020 que eran de calidad inferior y que había una diferencia de precio de 2,07 euros por unidad.