El Oasis of the Seas, el megacrucero más grande de cuantos operan en Europa, inicia sus escalas semanales en Palma. En total serán 22 visitas anunciadas, de mayo a octubre y que suman más de 100.000 turistas.

Primer buque de esta clase a la que da nombre al entrar en servicio en 2009 a cargo de Royal Caribbean International y galardonado en 2012 como Crucero del Año, ofrece este año un itinerario rotativo dedicado al Mediterráneo.

Enfocado a las parejas y al pasaje infantil y auténtica ciudad flotante, fue el primero en batir la marca de las 225.000 toneladas de registro y también el récord de capacidad para 6.300 cruceristas. Esta temporada ofrece un itinerario que publicita a Mallorca como un destino preferente desde Barcelona, junto con las ciudades italianas de Roma, Nápoles y La Spezia (con excursión a Florencia) , y el Sur de Francia, con visitas a la Provenza desde Marsella.

Concebido como un destino turístico en sí mismo, fue construido por STX Europe en Turku (Finlandia), según el Project Genesis, como el precursor de los megacruceros gigantes en una serie de seis unidades y con instalaciones nunca vistas hasta entonces a bordo. Entre ellas destaca una calle ajardinada a cielo abierto, una galería comercial de 150 metros, un teatro y tobogán acuático, pista de patinaje sobre hielo, un teatro de tres niveles y una serie de apartamentos tipo loft a 50 metros sobre el mar.

Con 362 metros de eslora por 47 de manga, que ascienden a 66 con el voladizo de la superestructura, fue asimismo el primer buque de cruceros en igualar en tamaño a los mayores superpetroleros, superando también a todos los portaaviones nucleares. La clase Oasis marcó un punto y aparte en el mercado de cruceros y se ha mantenido en cabeza por dimensiones, hasta la entrada en servicio el presente año del vanguardista ‘Icon of the Seas’ , primero de esta nueva clase. Su visita coincidió este lunes con la del megacrucero Norwegian Escape y la del crucero de superlujo Seven Seas Grandeur, que recientemente han brindado su visita inaugural a Palma.