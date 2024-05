La compraventa de empresas se dispara en Baleares y sitúa a las Islas entre los territorios de España que más atraen a los inversores, principalmente a extranjeros. Si hasta ahora este tipo de operaciones se concentraban en las grandes capitales como Madrid y Barcelona, en estos momentos despuntan en Palma, pero también en otros destinos turísticos de las Islas.

Aunque las compraventas de empresas de Mallorca se ceñían históricamente en los sectores inmobiliario y hotelero, en 2023 el mercado transaccional da un vuelco y se suman los sectores tecnológico, de automoción, farmacéutico, deportivo, alimentario y médico. Para la patronal empresarial Pimem, la falta de relevo generacional, es clave en la mayoría de operaciones.

One to One Corporate Finance, empresa multinacional especializada en el asesoramiento en fusiones y adquisiciones de empresas en el m’middle-market’ habla de los sectores inmobiliario y hoteleros como «favorecedores» de la recuperación de la actividad transaccional que llega ahora al resto de sectores. 30 de cada 100 compraventas de empresas en Baleares siguen vinculadas al sector inmobiliario y turístico, según su balance anual.

En el último año Five Holding (con sede en Dubai) ha comprado la división hotelera y las discotecas de Pacha. Trilantic y sus socios se desprendieron de sus activos en una operación financiera que ronda los 320 millones de euros. El grupo alemán 12.18 también compró el Hotel Club Santa Ponsa, en el marco de una asociación con un fondo internacional. Este establecimiento de 142 habitaciones será gestionado por Puro Group.

Abu Dhabiu Investment Authority (ADIA), considerado el tercer fondo soberano más grande del mundo, llegó a un acuerdo con Melipa para comprar siete hoteles en Mallorca. Stoneweg US LLC y Bain Capital LP compraron el Globalia Hotel Palace de Muro SLU y el Globalia Hotel La Nina S.L. Son dos operadores hoteleros con sede en Llucmajor y Puerto de la Cruz. La compraventa rondó los 83 millones de euros.

En el sector deportivo la operación más sonada ha sido la adquisición de acciones del Real Club Deportivo Mallorca por parte del estadounidense Andy Kohlberg, actual presidente del club. No ha trascendido cuánto invirtió en la operación. Lo que sí se sabe es que el extenista, que posee una red de residencias geriátricas en su país, pagó además 6 millones de euros por hacerse con una segunda residencia en la Isla. Se trata de un ático situado en la Plaza de las Tortugas. Aunque algunas fuentes vaticinaban el desembarco de su empresa Kisco Senior Living en Baleares, este no se ha producido hasta la fecha.

En el sector tecnológico de las Islas destaca la compra de Advanted Programming Solutions SL (APSL) por parte de la multinacional alemana Nagorro SE, ingeniería digital y de soluciones tecnológicas. Advanted Programming Solutions SL inició su andadura empresarial en el año 2009 en Mallorca. Creada por profesionales con una dilatada experiencia en el sector ha sido clave para ayudar a empresas y emprendedores de las Islas en sus procesos de digitalización.

No todas las empresas de Baleares que se vendieron en 2023 han pasado a manos extranjeras. Amancio Ortega adquirió dos hoteles de lujo a un grupo sueco en el casco antiguo de Palma a través de Pontegadea. Pagó unos 35 millones de euros a Génova Property por el Concepció y el Nobis Hotel Palma.

Ha habido además importantes operaciones de compraventa entre empresarios españoles y entre empresarios de las Islas. Ávoris Corporation Empresarial ha adquirido la totalidad de las acciones del consolidador aéreo Mundifea Vuelos, por ejemplo y Cresgar Inversiones 2000 ha adquirido los hipermercados Gran Uto y Super Cala Dor.

El despacho Aurum, especializado en la venta de sociedades confirma, que en el último año ha vendido a empresas de Barcelona y de Madrid sociedades de Palma (unas diez en la última semana) . «Son clientes que quieren iniciar negocios en Baleares y recurren a nosotros porque vendemos sociedades limitadas», dice.

Aurum confirma que «Baleares es uno de los territorios en los que más aumenta la compra de sociedades». Aunque desconoce el porqué de este cambio de tendencia, confirma que «después de Madrid y de Cataluña, Baleares es una gran potencia económica».