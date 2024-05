El Centro Flassaders de Palma acogió este martes el acto «La enseñanza, en catalán», organizado por la Asamblea de Docentes de las Islas Baleares y abierto al público en general, donde la comunidad educativa reafirmó su rechazo al plan piloto de libre elección de lengua en las aulas. Los participantes en la sesión criticaron la segregación de los alumnos que, según señalan, contempla este plan de la Conselleria de Educación, al considerar que se incumple el Decreto de Mínimos, que hay carencia de fundamentación pedagógica y que es imposible mantener el mismo nivel de las dos lenguas oficiales tal y como marca la normativa.

Obra Cultura Balear, Asociación de Directores de Primaria, FAPA y Colegio de Docentes, así como Red Educativa por la Lengua, participaron en este encuentro en Palma, con el fin de defender un modelo educativo propio basado en la enseñanza en catalán, como garantía de los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y no segregación, señalan en un comunicado. «LLos polémicos planes de la Conselleria para la escolarización del curso 24/25 han dinamitado el consenso general en torno al modelo educativo y han alarmado a la comunidad educativa por su intención de segregar a los alumnos en función de la elección lingüística», han lamentado desde la Asamblea de Docentes. La organización ha impulsado la campaña «El catalán, un abanico de oportunidades» para informar a las familias de las ventajas de la escolarización en su propia lengua. Una de las iniciativas de la campaña ha sido la edición de vídeos subtitulados en 10 idiomas, en los que varios personajes explican la experiencia de haber sido escolarizados en catalán.

Desde FAPA, Miquel Àngel Guerrero recordó que la elección de los padres «no puede vulnerar el derecho de los alumnos a aprender la lengua consensuada en el proyecto lingüístico de cada centro aprobado por el Consejo Escolar donde las familias están representadas» Por su parte, Joana Maria Mas, de ADIPMA, argumentó durante su intervención que «la realidad sociolingüística de los centros hace necesario mantener el modelo lingüístico que debe funcionado hasta ahora». El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, dijo que el plan piloto voluntario de la Conselleria que dirige Antoni Vera «es una resolución del conseller que no tiene cobertura normativa, porque no se sustenta en ningún derecho reconocido en la vigente legislación autonómica». También avanzó que su entidad interpondrá un recurso contencioso administrativo y en pedirá la suspensión cautelar. Además, la representante de Red Educativa por la Lengua, Catalina Bibiloni, censuró la ruptura del consenso educativo de los últimos 30 años por parte del Govern, «por lo que todos los integrantes de la Red rechazan el plan de segregación lingüística», aseveró. La portavoz de la Asamblea hizo un llamamiento a la participación masiva en la Diada por la Llengua del próximo 5 de mayo, organizada por la OCB y Joves de Mallorca per la Llengua.