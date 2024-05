Joves per la lengua condena las amenazas contra Marga Prohens vertidas por un joven que retwitteó una publicación de la cuenta de la asociación criticando la política lingüística del Govern. El retwitteo señalaba directamente a la presidenta con una foto del grupo terrorista independentista Terra Lliure.

«Nuestra postura, obviamente es la de condenar cualquier tipo de amenaza a cualquier persona», dice Pau Emili Muñoz, presidente de la entidad.«Esta persona hizo la publicación desde su cuenta. Tenemos constancia porque vimos el retweet, pero no tiene nada que ver con nosotros. De hecho esta persona con su publicación consideraba que nuestra postura era 'floja'», dice Muñoz.

El presidente de Joves per la Llengua explica que en su momento se tomaron en serio este asunto y que saben que el autor fue denunciado y el caso pasó a manos de la Policía. «Una cosa son las políticas lingüísticas que haga el Govern y otra cosa muy diferente es lanzar una amenaza personal, son cosas que no se han de mezclar. El reteet lo borró la Policía y ya no esta disponible», añade.

El tweet inicial que publicó Joves per la Llengua decía: «La señora Prohens ha atacado frontalmente a todos los isleños y ha atentado contra los derechos lingüísticos de la gente de nuestra tierra. La respuesta de los jóvenes de Mallorca per la Llengua es esta». «Y si no lo es cualquier otra es inútil», agregó el investigado añadiendo una imagen de Terra Lliure.