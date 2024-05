El portavoz del PSIB Iago Negueruela ha pedido a Marga Prohens que rectifique y que no señale a los socialistas como responsables de las amenazas de muerte contra la presidenta que provocaron la detención de un hombre hace unos meses. Negueruela ha condenado con total rotundidad este hecho y que se ponga la denuncia, pero asegura que su partido no puede aceptar «la vinculación» que ha hecho la presidenta y el ejercicio de victimización. Prohens ha revelado este martes que ha recibido amenazas de muerte y ha señalado directamente a los socialistas: «Mientras usted me señala, su entorno me ataca y ejecuta», ha dicho en el pleno.

«Es absolutamente inadmisible que digan que nosotros apuntamos y otros ejecutan porque eso no es cierto», ha señalado Negueruela visiblemente molesto. «Si hace una vinculación, tiene que decir quién del PSIB porque no lo vamos a tolerar», ha añadido. Negueruela ha apelado a la dignidad de los 145 años del PSOE, «que están muy por encima de la señora Prohens"». «No ha sufrido ningún ataque del Partido Socialista porque nosotros no somos así», ha sentenciado. Ha negado que desde su partido se haya atacado a su hija en el Parlament o su exmarido. «¿Cómo puede decir una mentira así en sede parlamentaria?», se ha preguntado Negueruela. Le ha reprochado que, cuando estaba en la oposición, Prohens «usó la táctica» de recurrir a pseudomedios de comunicación para atacar a Mónica Oltra o Irene Montero. «No le gusta que se lo recuerdan y ahora hace este montaje», ha dicho. «Lo más grave es que el PP está financiado a medios de comunicación para que nos ataque y para que nos insulten», ha añadido. Ha lamentado que el Govern financie programas como el de Jiménez Losantos para atacar a Francina Armengol o programas como el de Javier Negre, «que se financia paras que nos acose, nos persiga y nos llame violadores».