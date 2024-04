Una de las principales marcas del mercado hotelero a escala mundial eleva su presencia en Mallorca. El emblemático hotel Palace de Muro pasará a formar parte del catálogo de Destination by Hyatt, una de las marcas bajo el paraguas de Independent Collection, miembro de Hyatt Hotels Corporation. Su vicepresidenta y Global Brand Leader, Katie Johnson (Denver, 1979), ha visitado la Isla para pasar revista a su nuevo proyecto en Baleares, aunque puede que no sea el último, y analizar la perspectiva de negocio y ofrecer su percepción sobre el momento actual y el que plantean y ofrecen como firma de referencia.

¿Qué pueden ofrecer desde la marca Independent Collection a la oferta hotelera de Mallorca?

-Lo primero, la calidad y fiabilidad de la marca y sus diferentes diversificaciones, como The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt y JdV by Hyatt, ofreciendo hoteles con su nombre, diseño y diseño propios. En España, buscamos acercar al cliente a experiencias nuevas y diferentes, en cada una de las diferentes marcas y establecimientos. A ello unimos una atención personalizada y amoldada a nuestros clientes. Y por lo que respecta a Mallorca, es un lugar con un enorme potencial y atractivos, un destino que ofrece una experiencia particular y diferente. Queremos ser especiales, pero siempre teniendo en cuenta el lugar y el entorno en el que estamos.

En España cuentan con una sólida red en la que Baleares empieza a tener un peso importante…

-En todo el país, contamos con medio centenar de establecimientos hoteleros en nuestras diferentes marcas y divisiones. En Mallorca, vamos a abrir un nuevo hotel de la mano de Destination by Hyatt, el Palace de Muro en el que tenemos muchas expectativas depositadas. En Ibiza tenemos también el 7Pines Resort, que es espectacular, con una personalidad propia en un lugar único en el mundo. Para familias, parejas y un perfil amplio de cliente. Ibiza es una marca y un lugar conocidos en todo el mundo y ahí tiene presencia entre sus destinos Hyatt Collections.

Johnson, durante la entrevista en el hotel Zoëtry Mallorca. Foto: Pere Bota

¿Con qué estilo o modelo de oferta contribuyen Hyatt y sus marcas a elevar la calidad de la oferta en las islas?

-Queremos ser reconocidos por la calidad de nuestro servicio y atención al cliente. Fíjese que nuestros hoteles no tienen la marca Hyatt en sus nombres, protegiendo la integridad del establecimiento, pero siempre imprimiendo nuestro sello de calidad y el de nuestras marcas sin alejarnos del lugar en el que estamos, apostando por preservar la arquitectura y los espacios, el producto local, mostrando la cultura, las costumbres... Es necesario dar a conocer un producto más allá del habitual de sol y playa o unas vacaciones convencionales. Queremos una experiencia completa a todos los niveles.

Ha señalado la importancia de apostar por el producto local para reforzar la experiencia del cliente…

-Es una prioridad y debe ser un factor diferencial. Nos posicionamos en destinos de todo tipo y para todo tipo de cliente, bien sea individual, grupos, parejas, familias… Estamos en lugares a los que la gente quiere viajar, pero buscamos en nuestros hoteles hacerles sentir más integrados en el destino. Ahí juega un papel importante la gastronomía, en todas sus vertientes. Pero también es importante para nosotros ofrecerles la posibilidad de conocer la historia, descubrir cosas diferentes con excursiones o visitas que sirven para enriquecer esa experiencia.

Katie Johnson, en un momento de la entrevista. Foto: Pere Bota

¿Qué perfil de clientes han priorizado o tienen como referencia en Mallorca e Ibiza?

-La gente, tras la pandemia, tiene unas ganas enormes de viajar, descubrir, conocer nuevos destinos y lugares. Y de hacer algo más que viajar e ir a un hotel. Buscan algo más en su destino, algo más que la playa, por ejemplo. Nuestras marcas les abren la puerta a ello.

Estados Unidos se ha consolidado como un mercado en auge y con enorme potencial. ¿Qué percepción se tiene desde allí de un lugar como Mallorca, más allá de que pueda venderse como un destino de turismo tradicional o etiquetado como de sol y playa o borrachera?

-Europa es un destino muy elegido por los estadounidenses, especialmente para sus vacaciones de verano, aunque es verdad que cada vez viajan en épocas diferentes. Y España es un destino preferente y la muestra es que muchos se han interesado por adquirir propiedades. La percepción que se tiene de Mallorca es excelente. Como un lugar por conocer, para pasar las vacaciones. Diferente a Ibiza y en el que se puede disfrutar de una experiencia diferente, como por ejemplo conociendo su gastronomía, sus vinos, la naturaleza, los paisajes… Lo que diferencia a Mallorca es que tienes playa, pero también montaña y numerosas alternativas, además de la conexión aérea con Estados Unidos, que ha sumado mucho.

Katie Johnson, posando durante el encuentro con Última Hora. Foto: Pere Bota

En los últimos años, está resultando complicado encontrar personal en hostelería por la escasez y el precio de la vivienda. ¿Cómo enfocan esta problemática?

-Vemos que es un asunto global en los momentos de temporada alta en los destinos turísticos. Es un reto para nosotros y lo hemos sufrido en otros lugares más allá de Mallorca. Nos lo tomamos en serio. Y hemos sondeado algunas posibles soluciones. Una es buscar a personal joven, formado, en esos mismos lugares donde nos instalamos y se les permite tener un acceso al mercado laboral. Se ha visto que muchas empresas han apostado por construir o destinar parte de sus alojamientos a sus empleados como fórmula alternativa, pero realmente sí que supone un hándicap en algunos escenarios en concreto.

El Zoëtry Mallorca ya es una realidad en marcha y el gran reto en la Isla es el Palace de Muro, dentro de la oferta de Destination by Hyatt.

-En este último vamos a llevar a cabo una renovación importante. La calidad del servicio y del producto será la prioridad como marca permitiendo el acceso a muchos de nuestros clientes a Mallorca, sabiendo que es un mercado importante, a nivel europeo claro está, pero también en otros escenarios como antes hablábamos de Estados Unidos. Aquí queremos imprimir nuestro sello de experiencia total.

¿Hay algún plan posterior de desarrollo con nuevas aperturas?

-Con nuestro equipo siempre estamos trabajando en nuevas vías de expansión y crecimiento, como en este caso es Mallorca. Con un modelo u otro, nos interesa estar presentes en estos mercados, y Destination by Hyatt, en este caso, encaja con lo que aquí podemos encontrar. Pero también a través de otras marcas y, en el caso de España y de Mallorca, siempre estamos abiertos.