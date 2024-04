Empiezan a tapiar las infraviviendas del policía local multado que tiene ubicadas en un sótano de la avenida Joan Miró. Una comisión judicial ha ordenado este jueves por la mañana blindar una de las decenas de trasteros. La primera víctima se llama Luis Ángel y dice que «nadie me había avisado». Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional ha acompañado a unos empleados, que paga el propio policía local imputado, para tapiar la primera puerta. Se prevé que los desahucios continúen y acaben por tapar todos los trasteros, alrededor de unos 40 en esta zona de Palma.

Los inquilinos, alterados, aseguran que las notificaciones que les ha llegado son «falsas». A mí me ha llegado una nota de desahucio por WhatsApp con un nombre erróneo», explica Davinson Gil, uno de los vecinos. Al menos tres vecinos han recibido supuestos comunicados del juzgado de forma confusa: mediante mensaje móvil y un escrito «que parece que lo ha hecho él», explican los inquilinos.

Miembros de la PAH Mallorca Desnonaments ha informado a los afectados que «no os pueden echar, pero valoraremos la orden por si es o no fraudulenta». «Son jurisdicciones voluntarias no son procedimientos por falta de pago. No se entiende», comenta la abogada de la plataforma mientras lee los documentos judiciales.

Miembros de PSIB han acudido a los sótanos de las infraviviendas después de ser notificados de los desahucios tan «inminentes y exprés» que hoy han empezado. Algunos de ellos han recibido esta mañana una demanda de desahucio. Tienen tres días desde hoy para pedir abogado de oficio. Los inquilinos que todavía están pendientes de desahucios pueden pedir un informe de vulnerabilidad porque recibirán órdenes de desahucio a la Oficina Antideshaucios.