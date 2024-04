Los partidos de la oposición denunciaron este miércoles el «cinismo» del Govern con el plan piloto que quiere poner en marcha este verano para medir la saturación de las zonas turísticas y de los espacios naturales de las Islas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró ayer que este plan proporcionará datos para gestionar mejor «el éxito turístico» de Baleares. «Necesitamos datos objetivos, no solo percepciones, y las nuevas tecnologías permiten obtenerlos», dijo Prohens.

«Queremos saber cuáles son los puntos calientes, para que la experiencia de los turistas que vengan sea óptima pero, sobre todo, la convivencia de los residentes no se vea afectada como ocurre ahora en momentos y lugares puntuales», dijo. «Podremos tomar decisiones de movilidad, redireccionar los flujos de turistas o detectar otras carencias de infraestructuras», añadió.

La oposición no lo ve de igual manera. «No puede hablarse de saturación en puntos concretos, como calas o miradores, porque ese no es el problema del desbordamiento turístico general de Balears», dijo el coordinador de Més Lluís Apesteguia. «Lo que propone el Govern es como si se quisiera vaciar el mar con una cucharilla de café», añadió. Denunció que la política turística de Prohens «es la política de Instagram, que la foto no quede fea» y añadió que a Més le preocupa la vida de la gente «y que la experiencia turística sea cada vez más negativa».

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, denunció la incongruencia del PP, que por un lado favorece la «desregulación de la normativa, la legalización de todo lo ilegal y meter más presión a las Islas» y al mismo tiempo anuncia planes pilotos contra la saturación. «Está bien que hagan estudios, pero lo que no puede hacer es tomar decisiones que aumentan más la presión, con leyes que aumenten la masificación», dijo en relación al decreto de simplificación administrativa en el que trabaja el Govern de Marga Prohens.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, aseguró que, si el Govern anuncia esta plan, es porque en determinadas temporadas hay «situaciones» que le preocupan. Aún así, se ha adelantado a los problemas que pueda haber este verano, en el que se prevé una llegada récord de turistas. «Aún debe llegar el primer verano de este Govern y, si hay sensación de saturación, no será por las políticas de este Govern, sino por lo que se ha hecho estos años», añadió.

La Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR) reclamó ayer redistribuir los puntos de llegada a Palma de autobuses de excursiones y de cruceristas para evitar que todos se aglomeren en el Moll Vell, frente al Parc de Mar. «Se producen atascos que perjudican a los residentes y crean una sensación de masificación que, a su vez, genera turismofobia. Por eso, pedimos a la Autoritat Portuària y Cort que reconduzcan los flujos para que puedan dejar a los turistas en la Porta del Camp, Plaça d’Espanya o al lado del edificio de Gesa», según propuso el presidente de la patronal, Rafa Durán, tras acabar la asamblea anual de la asociación.