En un mundo mediático dominado cada vez más por los formatos audiovisuales, la oratoria y la capacidad comunicativa de la ciudadanía se erigen claves a la hora de querer transmitir con éxito cualquier mensaje. Bien lo saben desde el Club Toastmasters Mallorca Wordsmith, que el próximo sábado 27 de abril celebra en el Hotel Amic Horizonte de Palma el concurso regional que abarca las divisiones de Catalunya y Baleares. En él participarán 64 concursantes en las categorías de catalán, castellano, inglés y francés.

Mar Félix es veterinaria de formación pero desde hace más de un lustro se dedica a la formación, además de expresidenta de esta entidad en Balears. Félix, que se proclamó campeona de España al mejor discurso en castellano en 2021, explica que en los torneos de Toastmasters «cuenta absolutamente todo. Roza casi casi el frikismo. El jurado valora que el contenido sea original, y que la gramática sea correcta, pero también tu energía y entusiasmo, la cadencia de la voz, el lenguaje corporal y la dicción. Si dices muletillas estás muerto. Toastmasters es muy purista en cuanto al estilo de oratoria. Grandes oradores muy reconocidos a nivel internacional no pasarían la criba. Para que os hagáis una idea de la importancia de los detalles, puedes acabar tu monólogo y que el juzgado te reproche: has dicho tres ‘buenos’, cuatro ‘eeehs’ y te has tocado dos veces el brazo. Es muy estricto».

La experta en comunicación explica que en este tipo de torneos «no se pueden decir palabrotas, ni hablar de sexo, religión o política. Comunicar, disfrutar y no ofender nunca a nadie. Nuestro objetivo es conseguir que se emocionen, que aprendan, rían y se inspiren, que no es fácil» y añade que el público que participa en él «es muy variopinto. Tenemos ingenieros, coachs, médicos, un experto en energía, psicólogos...».

Mensaje

Acerca de los temas que se barajan en este tipo de certámenes, Félix explica que «si bien es verdad que no se puede hablar de sexo, mi compañero Pedro Ripoll explicó una anécdota que vivió de pequeño en la que un día junto a sus amigos en Alcúdia, de dónde es él, vieron en un coche una especie de monstruo que se movía constantemente. Todos entendimos perfectamente a qué se estaba refiriendo pero no lo dijo explícitamente».

Toastmasters es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 1924, hace ahora 100 años en Estados Unido. Con 14.200 clubs y 270.000 miembros repartidos en 148 países alrededor del mundo es el club de oratoria más importante de este campo.