Los ‘misteriosos’ carteles de Hechosoechas podrían tener los días contados. El mes de marzo, el Ayuntamiento de Palma presentó la nueva ordenanza cívica, que está prevista que entre en vigor en junio, y en la que están en el punto de mira el seguro de patinetes, los botellones y también, el cuidado al mobiliario urbano. Es aquí donde entra el tema de los carteles, la fuente vital del proyecto de este joven mallorquín.

«Esta ordenanza va a tener un impacto muy negativo en mi iniciativa. Las sanciones por poner carteles serán de 1.500 euros o más», ha señalado el creador de esta iniciativa a Ultima Hora, que ha llamado la atención de muchos curiosos con sus carteles y sus frases inspiradoras y motivadoras. Y es que con esta nueva ordenanza, la situación se ha vuelto crítica para Hechosoechas, que ha explicado que si no logra que su proyecto llegue al ayuntamiento, podría quedar muy en entredicho. «Las cosas están así. O consigo contactar con el área de Cultura, o esto muere. He logrado hablar con gente del partido, algunos de ellos cercanos al alcalde Jaime Martínez. He tenido que hacer todos los trámites para presentar mi iniciativa para que lo vean como ‘algo serio’ y de momento sólo me han dicho que ya me llamarán. Pero pasa el tiempo y no tengo garantía ninguna de que me vayan a decir algo».

Para todo este proceso, ha contado con la ayuda de Avaso, una asociación que apoya a las personas más desfavorecidas. «Contar con ellos ha sido una suerte. Me han ayudado a presentar el proyecto y también sirve para que el ayuntamiento vea que es una iniciativa social. Si tanto dicen apostar por este tipo de ideas, no sé por qué quieren poner tantas trabas a gente que lo único que busca es ayudar. Mi proyecto es apolítico, sólo busco que la gente lea mis frases, que les ayuden de alguna forma», ha indicado. Además, ha confesado que algunos seguidores suyos de otros países quieren que lleve esta iniciativa a otros lugares del mundo.

El creador del proyecto 'Hechosoechas', junto a un grupo de seguidores. Foto: Hechosoechas

El creador de esta idea innovadora ha señalado que el ayuntamiento contactó con él antes de que se hiciera pública la nueva ordenanza. «Me llegaron a ofrecer una colaboración en un proyecto conjunto con Emaya. Sin embargo, a la hora de materializarlo no dieron señales de vida. Se ve que estaban esperando a que se hiciera pública esta ordenanza».

Por otro lado, el joven ya ha buscado varias alternativas por si no puede seguir realizando esta labor en Palma. «He ido buscando varias soluciones. Y la que es más viable es colaborar con otros pueblos. Ya me han contactado varios ayuntamientos para hacer algún tipo de colaboración con mi iniciativa». Pese a que su intención es seguir poniendo carteles en su ciudad, no ve con malos ojos explorar esa opción en un futuro. «Tendría el mismo impacto que el de ahora. Incluso sería más fácil trabajar allí, aunque la repercusión sea menor que en Palma».