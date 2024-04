Más de medio centenar de personas han participado este sábado en una cadena humana que ha organizado Mallorca per Palestina a fin de pedir un alto el fuego en esta guerra contra Israel y fin del genocidio que sufren las familias en la Franja de Gaza y en todo el territorio.

Sobre las 11.30 horas de esta mañana, los participantes se han puesto uno al lado del otro para ocupar la zona de la Estación Intermodal, en Palma, lugar donde se ha celebrado esta 'performance'. Muchos de ellos, han acudido con la 'kufiya', o el popularmente conocido como pañuelo palestino, como símbolo de solidaridad, la liberación y la libertad palestinas.

«Es importante que la Unión Europea actúe y reconozca el Estado palestino, porque lo que están sufriendo las familias es peor que el Holocausto», ha denunciado durante el acto la joven activista de Mallorca per Palestina, y estudiante, May Kahrraz.

Entre los puntos que esta mañana han pedido con la cadena humana, han destacado no solo un alto el fuego con urgencia, también una fosa común para todas las víctimas en Gaza y en el resto del territorio, que España reconozca firmemente el Estado palestino y que «la Unión Europea no cierre los ojos, que es lo que hace, y no haga nada al respecto. Lo moral es ver lo que está ocurriendo».