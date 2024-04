Cinco trabajadores del control de pasaportes del aeropuerto de Son Sant Joan han denunciado a la empresa multinacional Mitie, concesionaria del servicio, por varias supuestas infracciones civiles y penales. La compañía británica, que gestiona desde noviembre de 2023 esta adjudicación, fue acusada el pasado febrero en las páginas de este periódico por incumplir diversas normas como aquellas que prohíben obligar a trabajar más horas que las estipuladas por contrato, no pagar las horas extraordinarias y las realizadas en fin de semana y festivos, así como por el impago del plus por contar con idiomas extra y el de responsable de equipo.

Nadia Lazarova fue hasta el pasado 29 de febrero una de las jefas de servicio del operativo hasta que renunció al cargo por modificaciones sustanciales del contrato. La extrabajadora explica que «es la cuarta empresa que gestiona el servicio y hasta ahora no habíamos tenido ningún problema. Cuando llegó Mitie se llevó a cabo una subrogación según la cual a mí y a muchos compañeros nos hicieron firmar unos documentos por los que nos bajaban las horas de trabajo. Esto es totalmente ilegal. Cuando pasas de una empresa a otra tienes que continuar con el mismo contrato y haciendo las mismas horas».

Contrato

Lazarova denuncia a la empresa por no poder cobrar el paro, además de varios extras y añade que «muchos de mis compañeros firmaron una bajada de horas de 40 a 28 durante la temporada de invierno en la que hay muchos menos vuelos. Desde la empresa dijeron: «Si no firmáis os vais a la calle». Hubo gente que por miedo firmó. La bajada de horas repercutía en una bajada de sueldo de manera proporcional. Con esta bajada la mayoría cobran ahora unos 800 euros al mes. Yo dije que no firmaría porque era totalmente ilegal. Tenemos un 80% de personas con discapacidad mental y ellos se aprovechan de esta situación. Ellos ganaron el concurso de licitación de este servicio con una oferta mucho más baja que la que ofreció la empresa anterior en su día ¿Si bajas el presupuesto casi a la mitad cómo crees que luego van a tener ganancias?».

Por su parte, tres trabajadores del mismo servicio interpusieron el pasado febrero una demanda conjunta al juzgado de lo Social reclamando a la misma empresa unos 6.100 euros en total, siendo la cantidad más baja de alrededor de 1.400 euros. Una de estas tres personas afirma que «desde mediados de marzo estoy de baja por enfermedad. El año pasado redujeron nuestras horas de trabajo, diciendo que las aumentarían si firmábamos el documento para dejar de trabajar durante la temporada. Han nombrado como jefes de turno a personas con discapacidad que no pueden soportar el trabajo, lo que nos ha perjudicado mucho a todos tanto física como mentalmente. Fue extremadamente difícil para mi llevar a cabo este trabajo».

Horas extra

El último supuesto afectado presentó a principios de marzo una denuncia ante la Guardia Civil por un delito contra el derecho de los trabajadores. El empleado, que cuenta con una discapacidad físca y mental del 43%, acusa a una superior de obligarle a «hacer horas extras delictivas en contra de mi voluntad» y de haberle llamado «mongolo» en almenos una ocasión. Esta misma persona afirma que el dolor psíquico que le provocan estas situaciones agravan la depresión crónica que padece.

Ultima Hora ha intentado sin éxito ponerse en contacto con Mitie para conocer su versión de los hechos. Este periódico ha podido saber que existen más denuncias por motivos similares contra esta empresa.

La empresa

Mitie es una multinacional británica del sector servicios que, según su página web, cuenta con alrededor de 72.000 empleados en todo el mundo. La empresa matriz, que gestiona diversos servicios similares al que presta en el aeropuerto de Palma tuvo en el año 2022 unas ganancias de más de 4.000 millones de euros. Mitie se ocupa también de labores parecidas a las de Son Sant Joan en varios aeropuertos importantes del resto de España. Mitie está especializada también en trabajos de limpieza, catering, seguridad, atención al cliente o control de aforo.