Para Carlos Barceló convertirse en entomólogo fue una decisión lógica. «Cuando era niño, siempre estaba en el jardín y observaba a los animalitos. Mi trabajo hoy me permite revivir mis intereses de infancia a nivel profesional», afirma el profesor.

«Trabajo con los animales más peligrosos del mundo», dice y sonríe. «Cuando la mayoría de la gente piensa en animales que ponen en peligro la vida, piensa en depredadores grandes y poderosos», dice Barceló. Sin embargo, no son sólo los colmillos afilados y las garras gruesas los que pueden matar. Animales muy pequeños pueden acabar rápidamente con la vida a las personas. «Los mosquitos representan el mayor peligro. No nos matan directamente, pero transmiten enfermedades que pueden matarnos», subraya con tranquilidad Barceló.

El mosquito tigre es el mejor ejemplo de ello. Es una de las 100 principales especies animales invasoras en todo el mundo y puede transmitir enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya. «Incluso si una persona infectada llega de otro país sin síntomas y es picada por otro mosquito aquí, el animal contrae la enfermedad y la transmite a la siguiente persona a la que pica», explica el palmesano. En 2022, alguien así se contagió de dengue en Ibiza.

El mosquito tigre pudo propagarse gracias a la globalización y al consiguiente tráfico intercontinental de mercancías y viajes. «Se cree que el primer mosquito tigre fue introducido desde China en una planta de bambú húmeda». Las larvas sobrevivieron en el agua y luego se propagaron.

En Baleares hay 23 especies de mosquitos

«En mi trabajo examino los diferentes tipos de mosquitos: qué especies hay en Baleares, qué patógenos portan, de qué se alimentan», afirma el investigador. Para ello, sale al aire libre al menos una vez a la semana. «Cuando trabajo en el campo, busco larvas y adultos para los que coloco trampas». En el laboratorio podría incluso investigar exactamente qué enfermedades pueden transmitir a sus huéspedes. En Baleares hay alrededor de 23 especies diferentes de mosquitos. Barceló está investigando en el laboratorio exactamente qué enfermedades pueden transmitir los mosquitos. Pero, ¿es tan fácil encontrar animales tan pequeños en la naturaleza y luego capturarlos?

«Cuando voy a un lugar, inmediatamente sé dónde encontrarlos. Por cierto, estas trampas funcionan muy bien», dice Barceló señalando una bolsa blanca. «A los mosquitos les encanta el olor del sudor y de nuestra piel. Esta bolsa contiene un atrayente compuesto de ácido láctico. «Huele a calcetines sudados, un auténtico paraíso para los mosquitos, que atraen fácilmente a los animales», asegura Barceló.

Durante el transcurso de su investigación, Barceló pudo identificar numerosas diferencias entre los mosquitos tigre y los nativos. «El mosquito tigre es más agresivo y, a diferencia de los demás, también vuela durante el día. Un mosquito suele alimentarse en un mismo lugar durante tanto tiempo que podemos matarlo fácilmente. ¡No es así con la versión atigrada! Hace picadas pequeñas y cortas, pero varias picadas seguidas y vuela muy bajo. Esto hace que sea más difícil de detectar», afirma Barceló.

Aunque hay algunas cosas que podrían ayudar a mantener a raya al mosquito, no hay garantías. Al mosquito no le gusta especialmente el olor a «citronela» y podría ayudar un poco. Los conectores ultrasónicos no tenían base científica y no ayudarían. Pero existen repelente de insectos que algunas personas utilizan en el dormitorio por la noche. El ingrediente activo se eleva en el aire y dirige a los animales hacia el techo. «Pero eso no necesariamente ayuda con los mosquitos tigre que circulan durante el día».

La mejor solución es no dar muchas posibilidades a los mosquitos de propagarse teniendo cuidado de no dejar que se acumule agua, por ejemplo en las macetas. «Prefieren alojarse en zonas de sombra, cerca de casas con piscina. Curiosamente, los mosquitos tigre no necesariamente tienen que poner sus huevos en el agua; basta con tener agua cerca».

El propio Barceló siempre busca en sus habitaciones a los grabadores no deseados. No por miedo, sino simplemente para evitar el picor en la piel. «Sólo me aterrorizan las avispas y las abejas».