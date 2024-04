El aeropuerto de Palma volvió a vivir la madrugada de este viernes un colapso «puntual», esta vez en el control de pasaportes. Pasajeros procedentes de Londres compartieron las imágenes en las redes sociales denunciando que a su llegada a Son Sant Joan a la una de la madrugada se encontraron con «una cola gigante de dos horas». Aunque en su vuelo apenas un 20 % de los pasajeros eran residentes y el resto turistas, explican que «no había opción de hacer una cola solo para españoles y otra para extranjeros».

Critican que «solo había dos policías haciendo el control de llegada de al menos dos aviones, si no tres» y denuncian la «mala imagen» que se llevan también los turistas. «Los ingleses que llegaban decían que era vergonzoso», afirman. «¿Cómo es posible que no hubiera un control abierto con máquinas o que nos hicieran esperar esa barbaridad?», lamentan.

@IB3 @UHmallorca 2h de cola a la 1:30am en el aeropuerto de Palma al llegar de Londres. 2 policías y todas esas máquinas cerradas sin funcionar. Vergonzoso, y además única cola independiente de la nacionalidad pic.twitter.com/GceXmVwwur — Pablo (@PablisMallorca) April 18, 2024

Aunque los pasajeros afirman algunas fuentes indicaron que no se trata de un hecho aislado sino que la situación es «habitual» cuando coinciden varios vuelos en la hora de llegada de madrugada, fuentes policiales afirman que lo ocurrido anoche en Son Sant Joan fue un «hecho puntual». Explican que «eran vuelos que no estaban programados para esa hora» por lo que «no había suficientes funcionarios trabajando en el turno». En cualquier caso los agentes aseguran que «la espera no fue superior a una hora».

AENA niega que se produjeran «esperas tan largas». «El tiempo máximo fue de menos de 15 minutos, que está dentro de lo normal», afirma. Por eso, dice, no ha quedado ninguna incidencia registrada. Sí reconoce que «a esa hora coincidieron unos cuantos vuelos de llegada y hubo más pasajeros de lo habitual». AENA recuerda que «los controles de pasaportes son competencia de la Policía Nacional»