CaixaForum acoge el próximo 20 de abril el ‘Día del Amor’, una jornada organizada por la psicóloga Susana Ivorra, terapeuta de pareja y sexóloga para abordar las distintas formas de amor. «Cualquier día puede ser el día del amor, no solo San Valentín. Este 20 de abril como decía la canción de Celtas Cortos, hablaremos de cómo hemos cambiado y cómo afrontar las nuevas realidades», dice Ivorra. La Entrada cuesta 29 euros. Entre los coachers, sexólogos e influencers que intervendrán en los talleres hay un único hombre. Es el actor y humorista David Pareja, conocido por sus mensajes feministas en redes, pero sobre todo por la relación abierta que mantiene con la periodista Noemi Casquet.

¿Sabe que es el único hombre en un cartel repleto de mujeres?

¿Ah sí?Yo creo que de amor directamente los hombres ni hablamos. Ahora mismo no caigo en ningún divulgador enfocado en el amor, sí conozco algunos de poliamor y relaciones abiertas, pero no del amor así. De relaciones menos normativas sí que hay alguno.

¿De qué habla usted?

La parte que voy a tratar más es la masculinidad en las relaciones románticas y no románticas. Hablaré de cómo la masculinidad atraviesa todo eso. Al final el patriarcado nos ha educado de una forma en la que los hombres no nos comunicamos, no expresamos nuestros sentimientos, tragamos hasta que explotamos. La forma de expresar nuestros sentimientos es a través de la rabia y la violencia, que es lo que se nos ha permitido. Ser vulnerable se sigue viendo por mucha gente como no ser un hombre y eso influye en todas las relaciones que mantenemos a diario, desde las laborales a las románticas y en estas últimas es donde más daño hace. No comunicarnos y no vulneralizarnos hace que las relaciones no sean sanas.

¿Menciona el patriarcado, no forma parte de él?

Me estoy quitando como la canción. Realmente es un proceso de decostrucción continuo me voy cruzando con cosas que pensaba que tenía corregidas y arraigadas pero siguen ahí. Metidas a fuego e incluso con terapia hay momentos que vuelves a esos patrones y te das cuenta de que queda mucho por hacer. Cosas muy complicadas de quitar de golpe. Hay que ser compasivo con uno mismo y tomar conciencia de que va a llevar tiempo.

¿Entra entre sus planes tener hijos?

No. Quiero decir, no es una cosa que tenga presente ahora mismo como objetivo, pero sí es algo que podría pasar perfectamente. No es algo que no quiera hacer. Por diferentes motivos. Por edad, por lo que pienso de cómo está la sociedad, el cambio climático… Creo que si tengo hijos serían adoptados. Pienso que si puedes ayudar a chavales o chavalas que lo necesitan es una buena opción. Traer nueva gente al mundo… es mejor solucionar los problemas de los que estamos aquí.

Se lo pregunto porque soy de los que piensan que, más allá del 'postureo', las madres y padres tienen la oportunidad de romper con ese patriarcado educando a sus hijos e hijas en igualdad. No sé si comparte esta idea.

Es un trabajo en equipo. Los padres y madres tienen una responsabilidad muy importante pero no toda. A partir de cierta edad la televisión, el colegio, Internet… hacen que los chavales reciban sin darse cuenta muchos ímputs. Son simples detalles. Si es un chico se le tiene en cuenta y si es una chica no, por ejemplo. De forma sutil van alimentando ese cerebro y lo importante es que ese cerebro tenga unas bases para que al niño le chirríen ciertas situaciones. Aún así al final llega un momento en el que los padres no tienen mucho que hacer. De hecho en la adolescencia por rebeldía muchas veces se vuelven contra lo aprendido. Si les das una buena base pueden darse, pero si su círculo o sus ídolos (youtubers que te meten en la cabeza que todas las tías quieren dinero) lanzan constantemente esos ímputs, da igual lo que te digan los padres, ese veneno entra. Reciben muchos estímulos y muchas horas y también injusto caer en responsabilidad. A mi me han educado supermachista y estoy en proceso de no serlo. Es una responsabilidad social.

Habla del peligro de la influencia de los youtubers. ¿Es la misma influencia la que tiene usted? ¿Es consciente de la responsabilidad de los mputs que lanza?

Más que por responsabilidad me muevo por inconformismo. Es el motor que me hace publicar este tipo de videos tweets... es un inconformismo ante algo que no me gusta. Cuando veo una injusticia o veo que las cosas no se hacen de la forma adecuada. Hago un video o parodia, no lo siento como una responsabilidad, pero sí que es verdad que entiendo que se le pueda echar en cara a un chaval con 3 millones de seguidores que diga machistadas. Está metiendo un mensaje de mierda. Responsabilidad para hablar de feminismo no creo que haya, sí cuando se hacen bromas gordófobas, machistas… En el humor sí hay una responsabilidad, estás inculcando un mal mensaje a tus seguidores. porque es humor sí hay una responsabilidad estás metiendo a tus seguidores… Inculcar un mal mensaje.

Me sorprende que un humorista ponga límites al humor. Otros lo llaman censura.

Puedes hablar de lo que quieras, pero los demás también. Quiero decir que si haces una broma machista los demás tienen derecho a decir que eres machista. Presentadores, famosos, humoristas… todos estaban acostumbrados a decir lo que les daba la gana y la gente les aplaudía y ahora se ofenden cuando les dicen que son machistas. ¿La libertad de expresión es que te aplaudan o que callen? Eso no es libertad de expresión, es una dictadura. Si tú tienes libertad de expresión yo también la tengo. No es censura, es dignidad y libertad de expresión en ambos lados.

¿Luego se puede hacer humor de todo?

Se puede hacer humor de todo, pero depende de cómo lo enfoques. Si por ejemplo haces humor sobre el racismo y señalas con el dedo al negro al final haces lo de toda la vida. Entras en el bullyng y en los ataques racistas sobre la desigualdad. No estás innovando, estás haciendo lo que se hacía con los negros antes. Hay que señalar con el dedo al racista, eso es lo diferente. Si eres inteligente, ¿por qué no coges esa situación y señalas al malo de la historia? ¿qué merito tiene lo contrario? Si te ríes de él tu eres racista también. Para eso está el talento, tienes que crear nuevos chistes y nuevas formas para contar la situación.

¿Es lo que está haciendo usted?

No intencionadamente, a mi me nace así. Es como el negacionismo… Te tomas la pastilla de Matrix y ya ves todo con esas gafas. De repente algo que no te han enseñado ya lo entiendes. Despiertas y ya lo ves así todo. Ves la injusticia todo el rato y cuando una situación nueva se te pone por delante, te das cuenta de que lo que antes te cuadraba ahora ya no te cuadra. Desde las etnias, las personas trans, las mujeres en situación de desigualdad... Ves que tienes privilegios que otros no tienen. Ya no me hacen gracia chistes con los que me reía antes y no es autocensura buenista. Se puede evolucionar, lo malo quizá es quedarse donde siempre.

¿Quién le dio la pastilla de Matrix?

Las redes sociales son maravillosas pero pueden hacer mucho daño si no las usas bien y cuesta no caer en el lado oscuro. Me abrieron los ojos personas que yo admiraba y decían cosas que a mi me sonaban a feminazi. Gente que yo admiraba se volvió feminazi y de repente un día empecé a entender que tenía cierto sentido lo que me estaban diciendo y me planteé si yo era el problema. Me abrieron los ojos. ¿Cómo?¿Estaba del lado de los malos? Ahí fue donde yo empecé.

¿Habla de su pareja Naomi Casquet? Muchos te conocen como la pareja de… Están rompiendo moldes?

La verdad es que es la primera vez que tengo una relación no monógama. Nunca la había tenido y estamos ambos en camino de construir algo que sea ideal para los dos porque al final es un proceso, no una etiqueta que compres y te pongas. Tienes que amoldarte al equipo y construir algo que sea perfecto para los dos. Es verdad que en nuestros caso hay esa parte de que ella de es más famosa, gana más dinero… Sí es cierto que al principio yo no me daba cuenta, pero había un obstáculo en mi cabeza contra eso. Como llegué con el trabajo hecho de casa resultó fácil. Para mi no es un problema que monte empresas, giras, libros y que yo no tenga ese éxito. En Instagram tengo diez veces menos seguidores que ella. Yo tengo 240.000 seguidores y ella tiene 2,4 millones de seguidores.

¿Cuál es su auditorio? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Ambos?

Tengo de todo, pero sí que tengo una mayoría de mujeres. En los últimos dos años se ha desequilibrado y hay más mujeres que leen mi discurso que hombres. A los hombres les cuesta más porque muchos me ven como un traidor. Piensan: Nos la está jugando por la espalda. Muchos me hablan desde la rabia de que me he ido al otro bando. Piensan que les doy la razón a las mujeres porque quiero follar. Parece que no se le puede dar la razón a una mujer si no es porque te la quieres follar. Es algo que a lo mejor no te dicen con el racismo. No me dicen que señalo al racista porque quiero acostarme con un negro...

Habla como si el machismo fuera algo exclusivo de los hombres. Personalmente le diría que también hay muchas mujeres machistas.

Evidentemente, con todo lo que mi madre se lo trabaja también, también hace o dice cosas machistas. En nuestro círculo hay mujeres machistas y fuera de él también. Ellas mismas se ven con comportamientos machistas. Fíjate el camino que queda por hacer. Si hay gente que directamente odia el feminismo. Hay mujeres que no se dan cuenta de lo que es el feminismo porque creen que es odiar a los hombres o que solo busca subvenciones.

¿La sociedad dice otra cosa?

Los últimos estudios han descubierto que el movimiento feminista y de izquierdas está calando mucho entre las mujeres jóvenes, pero los hombres (como somos como somos) han dado un golpe a la mesa y se están yendo justo al lado contrario. Es algo que no ha pasado nunca en la historia. Antes dependiendo de tu barrio o de tu clase eras de izquierdas o de derechas (tanto hombres como mujeres). Ahora los chicos se están yendo al lado oscuro como reacción a algo que nos están metiendo. El que lo hace no es un hombre malvado orquestando en una habitación mientras acaricia un gato… pero hay intereses para conseguir votos. El odio y el miedo son las herramientas perfectas para conseguir votos.

Si el el odio y el miedo son las herramientas perfectas para conseguir votos ¿qué es el humor?

Lo que yo hago me dicen que es una buena forma de liberar ese malestar con el que nos encontramos y entrarle a la gente que aún no está muy convencida del cambio. Una señora me escribió un día para explicarme que estaba hablando con un militar sobre mí y que le dijo ‘al final tiene gracia y lo que dice es verdad. El cabrón con la broma me pone delante del espejo. Es una buena forma para entrar, más que un discurso más agresivo o político. A través de la risa al final alguien se puede dar cuenta de que tienes razón.

¿Ahora todo es blanco o negro? ¿Puede que nadie tenga toda la razón?

La gente ya no acepta medias tintas ni la equidistancia. Está cansada de la equidistancia y las personas que quieren que las cosas cambien no quieren a una persona que no se ponga del lado de ninguno. Es como pasar al lado de una pelea en la que cinco están pegando a uno y no intervenir. ¿Dejas que sigan pegando a ese chaval? No es polarización. El movimiento reaccionario se ha dado cuenta de que creando titulares extremistas se genera mucho movimiento y un enemigo a destruir… ‘Votadme a mi porque si no mirad a las locas’.

¿Vivimos a la contra?

Tengo la sensación de que ahora mismo la izquierda vota con los ojos cerrados para intentar por lo menos que no gane la derecha, porque vienen tiempos oscuros, porque sin tener el poder tienen toda la maquinaria a su favor… Imagina si gobernaran en España entera. Mejor esto que lo otro, pero sí que siento cómo responden, atacan y se comunican… Dejan claro que sus intenciones son las que son. ‘Ahora os jodéis cuatro años más con Ayuso, te la comes ahí… Sus votantes piensan: ‘Esa mujer tiene 50.000 cosas turbias, me da igual pero sé que eso os jode. Que os va a picar’. Joder al otro es lo último que te queda cuando te has rendido y tu vida no cambia. Piensas ‘por lo menos voy a joder al de al lado’. Es una forma de desahogo.

Escuchándole parece que esa ‘forma de desahogo’ solo existe en la derecha. ¿No se da en la izquierda también?

Lo que veo es que cada vez estoy más cansado, porque tienes la sensación de que todo va muy lento. Votas a la izquierda y al final se queda a medias. Este no es el gobierno más progresista en la historia de España. Al final mandan los de siempre y por cuatro cosas que cambian parece que tenemos que hacer una fiesta en las Cibeles.

¿A decir a los otros 'os jodéis'?

Hay mucha rabia y es normal que te salga. Pero cuando lo dices de una persona metida en corrupción, no es lo mismo que con una persona que no para de insultar en redes sociales. El que jode te jode a ti también. Una cosa que no dice la izquierda pero sí la derecha es: ‘Yo elijo a quien me roba’. A las evidencias nos podemos agarrar, casos de corrupción y abusos de poder están muy descompensados aunque ser de izquierdas no significa ser un santo.