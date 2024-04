El Ajuntament de Palma ha respondido a las críticas del PSOE sobre un posible proyecto de remodelación de la plaza Juan Carlos I, que tendría un coste de 1,7 millones de euros, ya que «ni siquiera es un proyecto, es un anteproyecto que todavía tiene que pasar por diferentes trámites administrativos y burocráticos».

El teniente de alcalde de Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, señaló que «no tiene sentido hablar de proyecto ahora, salvo que se quiera confundir y tergiversar la opinión de los ciudadanos». Fidalgo explicó que «en la Comisión del Centro Histórico que se reúne el próximo martes, un técnico municipal explicará las características principales de este anteproyecto. Una vez que esta comisión conozca estos datos, se procederá a su desarrollo y posterior exposición pública antes de aprobarse definitivamente, por lo que no se descarta que se produzcan cambios en el anteproyecto inicial».

El teniente de alcalde subrayó que «es incomprensible que el PSOE de Palma haya lanzado esta acusación cuando no existe ni proyecto. Además, desvirtúa la realidad cuando dice que el coste del mismo será de 1,7 millones, porque hasta que no se sepa cómo va a quedar definitivamente configurada la plaza, no se conocerá el coste de remodelación de la misma».

El PSOE de Palma denunció este jueves que la iniciativa, que se presentará el próximo martes en la Comisión del Centro Histórico, «está plagado de decisiones que ponen en peligro el bienestar de los ciudadanos y el futuro desarrollo sostenible de la ciudad», denuncia el grupo municipal socialista. Advierten que «la motivación detrás de la memoria del proyecto parece estar impulsada por la masiva ocupación de terrazas y la privatización de la vía pública, en lugar de priorizar las necesidades de los ciudadanos».

«Pese a la elevada inversión propuesta, el proyecto se centra principalmente en la renovación del asfalto, ignorando aspectos cruciales como la conservación del arbolado existente, la parada de la EMT, una estación de Bicipalma y un espacio de aparcamiento para motocicletas», denuncia el PSOE.

«Es incomprensible que un proyecto de esta envergadura no contemple la creación de zonas de sombra, mobiliario urbano accesible y amigable, áreas de juego infantiles y otras instalaciones esenciales para garantizar un espacio público inclusivo y acogedor para todos. Además, el coste elevado de los materiales propuestos no solo no embellece la zona, sino que también infla innecesariamente el presupuesto destinado a esta iniciativa», afirmó el PSOE de Palma en un comunicado.