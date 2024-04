El rapero mallorquín Valtònyc ha explicado este jueves los motivos que le han llevado a firmar un manifiesto que apoya públicamente la lista del candidato de Junts a presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, de cara a las próximas elecciones al Parlament catalán. En un hilo en X, el joven condenado por injurias a la Corona y exiliado en Bélgica recuerda que él mismo desaconsejó al líder independentista que se presentara a la reelección: «ojalá no se la pegue dos veces con la misma piedra. A ver qué dice la ciudadanía».

Valtònyc ha sido una de las 200 personas conocidas que han puesto su rúbrica al servicio de Puigdemont y el intento de Junts de recuperar la presidencia de la Generalitat. «Me gustaría explicar los motivos» decía el artista balear en la mencionada red social. Cuando Puigdemont me dijo que pensaba presentarse como candidato le dije que no lo hiciera. Que a mi juicio ya había hecho lo suficiente por la causa catalana».

Según Valtònyc, Puigdemont merecía vivir «con tranquilidad una vez llegada la amnistía». «Seguramente no ganaría» esgrime el mallorquín antes de desvelar la evidencia: «no le convencí». «Le he visto perder, le he visto ganar, le he visto solo, le he visto acompañado pero siempre con el traje de presidente y aguantando la posición. Hay gente de su lista que no me gusta, pero es para mí el presidente legítimo y en seis años no he dudado de sus convicciones y persona».

«Nunca me ha incomodado apoyarlo por mucho que no compartamos ideas. Yo siempre seré amigo de las causas injustas y seguramente el día que él sea presidente, al otro lado encontrará un disidente pero hasta ese día él y todo el gobierno legítimo tendrá todo mi apoyo. Él empezó un trabajo y está seguro de que puede terminarlo. No compartimos la forma pero sí el objetivo. A mí nunca me ha negado que se equivocó en muchas cosas, ojalá sea de esas que no se la pega dos veces con la misma piedra. A ver que dice la ciudadanía» sentencia.