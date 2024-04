El Real Mallorca pagó la estancia de Marga Prohens y de otras autoridades en Sevilla, que no concreta, y se hizo cargo del viaje de vuelta de la presidenta a Mallorca tras la final de la Copa del Rey. El Govern ha confirmado que el club invitó a las principales autoridades al hotel y al vuelo chárter contratado por el equipo. Prohens hizo uso de esta invitación en el hotel y en el vuelo de vuelta ya que el de ida lo pagó de su bolsillo al tratarse de un viaje privado.

El Govern también confirma que asistió al estadio invitada como autoridad por parte de la Federación. La presidenta contestó este martes en el pleno del Parlament que el viaje y la estancia a Sevilla no le había costado ni un euro al Govern, pero no dio el detalle de las invitaciones. La pregunta la formuló el diputado de Més per Menorca, Josep Castells.

Precisamente la presidenta anunció en Sevilla el patrocinio de 1,6 millones de euros al club deportivo a cambio de que los jugadores lleven en sus pantalones los nombres de las cuatro islas a modo de promoción turística. Este hecho, sumado a que ahora se ha conocido que el Real Mallorca pagó parte del viaje de la presidenta y otras autoridades, ha despertado las críticas del diputado. En su cuenta de Twitter, ha calificado de «escándalo» el pago de este dinero al Real Mallorca.

«La presidenta regala 1,6 millones de euros al Mallorca y el club le paga el viaje a Sevilla», ha dicho. «La foto de la señora Prohens con la camiseta del Mallorca nos ha costado 1,6 millones a los ciudadanos de Baleares», denunció el día anterior. Més también ha pedido explicaciones por el viaje y anuncia que revisará si aceptarlo supone incumplir el código ético del Govern.

«El Govern tiene fondos suficientes para sufragar el desplazamiento de la presidenta donde considere necesario», señala el coordinador de Més, Lluís Apesteguia, en un comunicado. «No puede ser que Prohens aceptase un regalo de una empresa con la que el Govern tiene una relación contractual de patrocinio», añade. Més no cuestiona que Prohens fuera a Sevilla, pero sí el «regalo de una empresa», según reza el comunicado.

«Los regalos que reciben los representantes públicos no pueden ser de empresas con los que la administración tiene relaciones contratactuales», añade. Apesteguia anuncia que registrarán preguntas en el Parlament para que el Govern dé explicaciones y confirme que no se ha incumplido el código ético que firman los miembros del Ejecutivo al inicio de legislatura.

En referencia a las críticas de Més, el Govern asegura que el pago del alojamiento y el viaje de vuelta no contraviene el código ético ya que no se trata de un viaje privado, sino que la invitación se enmarca en las funciones de representación institucional. Añade que, de no existir esta invitación, todos los gastos del viaje los habría pagado el propio Ejecutivo.