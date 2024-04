Vox escenifica la unidad del grupo parlamentario en una rueda de prensa conjunta de todos los diputados de la formación. La nueva portavoz del grupo parlamentario, Manuela Cañadas, ha comparecido acompañada por todo los miembros del grupo para dar una imagen de unidad del partido. Vox ha elegido a Cañadas nueva portavoz por unanimidad y con el respaldo de la dirección nacional. «Se trata de un grupo parlamentario unido para seguir respondiendo a nuestros compromisos con los votantes», ha dicho.

La nueva portavoz ha anunciado que invitarán al exdiputado de Vox Xisco Cardona para que se reincorpore al grupo parlamentario del que se fue por discrepancias por la formación. Cañadas ha recordado que Cardona decidió dimitir, no fue expulsado del grupo. «En esta vida todos nos equivocamos o cambiamos de opinión», ha dicho Cañadas, que ha destacado que «nadie ha votado» a Manuela Cañadas y a Xisco Cardona.

La nueva portavoz ha anunciado que «velarán» por el cumplimiento de los acuerdo del pacto con el PP y ha insistido en que sale un grupo unido «con el voto favorable de todos los diputados». Cañadas no se ha referido a la creación de una nueva asociación por parte de tres de los diputados de Vox, pero ha defendido su capacidad para hacerlo. «Yo provengo de la sociedad civil, de Convivencia Balear», ha recordado. «Lo que llevo luchando en la sociedad civil ha venido a defenderlo como diputada y mi trabajo ahora es ser diputada», ha dicho.

Cañadas ha descartado un inminente pase de los diputados críticos de Vox como diputados no adscritos. «No hay opciones de que se vayan en estos momentos. Si en otro momento tiene mucho trabajo con su asociación y consideran que deben irse, puede ser, pero no me consta en estos momentos», ha insistido. Ha explicado que la dirección nacional del partido ha venido a dar su apoyo «y esperamos que esta nueva etapa sean beneficiosa para todos».