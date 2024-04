Vox deja solo al PP en el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que vota mañana el Parlament. Los socios de Marga Prohens se abstendrán en la votación del texto, que inicialmente debían apoyar, porque el PP no ha aceptado ninguna de las enmiendas de sus socios. Vox lamenta que el PP no haya querido incorporar ninguna de sus propuestas y, además, finalmente la ley no incluirá una de las cuestiones más polémicas del partido de extrema derecha: que los menores puedan ir a los toros.

Vox presentó una enmienda para que la ley de vivienda recogiera esta medida. Sin embargo, la Mesa de la comisión vetó la enmienda con el voto de la socialista Carol Marqués y a Vox se le pasó el plazo para presentar un recurso ante la Mesa del Parlament. El resultado es que la propuesta de que los menores puedan acudir a los toros ha quedado fuera de la ley, lo que ha hecho que Vox pierda interés en su aprobación. El partido ha anunciado que esta semana presentará una proposición de ley para permitir la presencia de los menores en las corridas. Además, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha mostrado el rechazo de su formación a las disposiciones que marca la ley porque son muy tibias y no servirán para resolver el problema de la vivienda, como señalan algunos representantes del sector. El resultado es que Marga Prohens sacará adelante una de sus propuestas estrella sin el apoyo de sus socios. La ley de vivienda incluye una serie de medidas para sacar nuevas viviendas al mercado, entre las que destaca la posibilidad de subir alturas en algunas calles para acabar con los dientes de sierra, muy habituales en zonas de Palma. También se facilita la división de inmuebles de gran tamaño y la conversión de locales comerciales en viviendas. Las medidas más novedosas incluyen la posibilidad de que solares de uso turístico se puedan destinar a la construcción de viviendas en régimen de coliving solo para los trabajadores del sector del turismo, y ayudas para vivienda a los funcionarios que tengan que desplazarse a Menorca y Eivissa.