«La nueva Ibiza» o «La Ibiza del Norte». Así define el periódico británico The Sun el destino español de moda, al menos bajo su criterio. Galicia reúne todas las condiciones necesarias para los turistas de Reino Unido, a quienes aconseja evitar la saturación de la mayor de las Pitiusas apostando por explorar el norte del país. Galicia, en ese sentido, es la alternativa ideal a destinos masificados.

Con 3,7 millones de turistas recibidos en 2023, Eivissa y Formentera no son ajenas a la saturación que están experimentado determinados destinos internacionales tras la recuperación de la actividad turística. The Sun recomienda a sus lectores renunciar a visitar las playas baleares en pro de «una región independiente en la costa atlántica con un paisaje impresionante y algunos de los lugares de fiesta más nuevos de España».

Aunque señala que la comunidad gallega todavía no es lo suficientemente conocida ni reconocida internacionalmente, destaca la «gran vida nocturna en A Coruña, Vigo, Lugo y Santiago de Compostela». La masificación no es el único factor que juega en favor de Galicia en la comparativa: los precios cada vez más elevados del archipiélago mediterráneo, el progresivo encarecimiento de la oferta balear y, muy en especial, en las Pitiusas, se está notando en los maltrechos bolsillos de los británicos, que llevan tiempo explorando otras alternativas más económicas, no solo en España, también en los tradicionales destinos competidores de Balears en el Mediterráneo. No es la primera vez que los medios británicos cargan contra las Islas Baleares abogando por desviar las preferencias de viaje de sus nacionales hacia otros destinos más acogedores, tanto en términos de precios como de políticas públicas.